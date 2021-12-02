نعمل لاعتماد لائحة تكويت العقود الحكومية بمختلف الوزارات

بشرى شعبان



كشف نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح ان الهيئة تعمل ضمن خطة سنوية على تنظيم اليوم المفتوح للتوظيف في القطاع المصرفي والذي يقام في شهر فبراير كل عام.



وقال المطوطح في تصريح صحافي على هامش افتتاح الدورة التدريبية لتطوير مهارات المرشدين الوظيفيين بالتعاون مع اتحاد الصناعات ان البرنامج يهدف لتقديم خدمات التوظيف للباحثين عن عمل بكفاءة عالية ولمدة يوم واحد. وحول اللائحة الخاصة بتكويت وظائف العقود الحكومية التي اعلنت عنها وزارة الأشغال العامة، اكد المطوطح ان العمل جار على اعتمادها، ثم تصدر بقرار وزاري لتنظيم العمل في جميع وزارات الدولة وبالأخص قطاع العقود الحكومية.



وبخصوص الالتزام بتوظيف نسب معينة من الكويتيين في مشاريع العقود الحكومية، اكد ان نسب العمالة موجودة وملزمة في كل العقود الحكومية واللائحة كما ذكرت سابقا لتنظيم العمل.



وعن رفع نسب العمالة في القطاع الخاص، أوضح ان التصور تم رفعه الى ديوان الخدمة المدنية، وخطة مساواة العمالة الوطنية في القطاع الخاص مع موظفي الجهات الحكومية مازالت قيد الدراسة مع الجهات المعنية وفور موافقات الجهات المعنية سنعلن عنها. بدوره، قال مدير ادارة الارشاد والتوظيف في الهيئة أمين الأيوبي ان الدورة التدريبية تقدمها د.منال الحساوي للمرشدين والباحثين في ادارتي الارشاد والتوظيف وتنمية العمالة الوطنية تتمحور حول الإشراف على الدورات التدريبية وتنظيم الأيام الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية لرفع الكفاءة لدى موظفي الهيئة.



وحول نتيجة اليوم الوظيفي في قطاع المقاولات والذي نظمته الهيئة بداية الأسبوع الحالي، أوضح انه تم توفير 50 مسمى وظيفي لـ 118 باحثا عن العمل وتم إجراء المقابلات مع أكثر من 160 باحثا عن عمل، وسيتم اعلان اعداد المقبولين، لافتا الى ان ادارة الارشاد والتوظيف تعمل بشكل مستمر مع قطاعات جديدة ومع اتحادات شركات القطاع الخاص، وجار تنظيم يوم وظيفي خلال الأسبوعين المقبلين لتوفير 150 فرصة وظيفية، والهيئة تطمح لتوفير فرص وظيفية في المصانع التي تتبع اتحاد الصناعات، نبحث مع جميع القطاعات توفير الفرص للشباب الكويتي، والخطة المقبلة ستكون مع قطاعات التأمين والسيارات وغيرها.