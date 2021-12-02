بشرى شعبان



كشفت الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون هناء الهاجري ان الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ مشروع التمكين الاجتماعي والاقتصادي للاسرة الكويتية.



وأشارت الهاجري في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى أن المشروع يهدف لتمكين متلقي المساعدات الاجتماعية ومساعدتهم على التوجه نحو العمل الحر لاكتساب دخل إضافي عبر تأهيلهم لإقامة مشروعات منتجة ومدرة للدخل وتحويلهم من فئة تعتمد على دعم الدولة الى فئات منتجة تعتمد على ذاتها، الى جانب المساهمة في تعزيز الدور التنموي والاجتماعي للاسرة عبر برامج تدريبية لأفراد الاسرة الكويتية ليكونوا مساهمين مع الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، والمساهمة في تنشيط التفاعل الايجابي والتنسيق بين مؤسسات المجتمع الكويتي من اجل النهوض برؤية الكويت 2035.