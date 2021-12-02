سيغيب مهاجم تورينو ومنتخب إيطاليا أندريا بيلوتي لأسابيع عدة عن الملاعب لإصابته بتمزق حاد في العضلة الخلفية كما اعلن ناديه. وقال نادي شمال إيطاليا على موقعه الرسمي: «أثبتت الفحوص التي اجريت للاعب عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية لساقه اليمنى»، مضيفا «سيخضع اللاعب مباشرة للعلاج وسنكشف عن حالته في الاسابيع المقبلة»، وذلك من دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب علما أن بعض وسائل الاعلام المحلية أشارت الى إمكانية غيابه حتى فبراير المقبل. وخاض بيلوتي 41 مباراة دولية مع منتخب بلاده سجل خلالها 12 هدفا وكان أحد أفراده عندما توج بطلا لكأس أوروبا الصيف الماضي، علما أنه يلعب عادة مهاجما بديلا في المنتخب للأساسي تشيرو ايموبيلي من نادي لاتسيو.