أعلن الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب الأرجنتيني جوزيه بيكرمان للإشراف على المنتخب الوطني الأول الذي فقد فرصة التأهل الى نهائيات مونديال قطر 2022، وأوكلت إليه مهمة قيادة الفريق الى المشاركة للمرة الأولى في كأس العالم عام 2026.



وقال الاتحاد المحلي لدى تقديم بيكرمان في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة كاراكاس «أهلا وسهلا بجوزيه نستور بيكرمان»، في حين وصف رئيس الاتحاد الفنزويلي خورخي خيمينيس تعيين بيكرمان بـ «يوم فرح لكرة القدم الفنزويلية».



في المقابل، علق المدرب على توليه تدريب منتخب فنزويلا بقوله: «أدرك تماما أنني في المكان الصحيح، لدينا فكرة مشتركة تكمن في أن نترك بصمة».



وسيحل بيكرمان بدلا من المدرب المحلي ليو غونزاليس الذي تسلم المهمة لفترة وجيزة بعد استقالة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرز في أغسطس الماضي الذي فسخ عقده لعدم حصوله على معاشه على مدى أشهر عدة.