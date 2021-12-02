قال السفير العراقي في البلاد المنهل الصافي، إن وزارة خارجية بلاده وجهت جميع بعثاتها في الخارج بنشر نداء إنساني، على جميع منصاتها الإلكترونية (الصفحة الرسمية، فيسبوك، تويتر، انستغرام)، حثت من خلاله المواطنين العراقيين، وأي شخص يمتلك معلومات عن مواقع مفترضة لرفات عراقيين أو كويتيين، فقدوا خلال حرب الخليج الثانية أو جرائها، أو أي معلومات عن أماكن وجود ممتلكات متمثلة في المحفوظات والأرشيف الأميري الكويتي، بسرعة الإدلاء بها مع تحديد نقاط التواصل وأرقام هواتف في وزراتي الخارجية والدفاع واللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد وأرقام هواتف في البعثات العراقية في الخارج، وأن يتم نشر هذا النداء الإنساني في هذه المواقع بشكل دوري كل شهرين.



وذكرت الوزارة أن نشر هذا النداء الإنساني يأتي بهذا الشكل الواسع في مختلف دول العالم التي تتواجد فيها بعثاتنا، تعبيرا عن حرص جمهورية العراق حكومة وشعبا، على بذل أقصى درجات التعاون، وبما ينسجم مع التزامات العراق الدولية بهذا الشأن.