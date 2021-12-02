استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة صباح امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



كما استقبل سموه، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



الى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيدا سموه برسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تجمع الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبما حققه البلد الشقيق من إنجازات حضارية على صعيد مساره التنموي الطموح والتي أسهمت في تعزيز مكانته المرموقة، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولدولة الإمارات العربية وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لسموه.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



إلى ذلك، هنأ سفيرنا لدى الامارات عميد السلك الديبلوماسي صلاح البعيجان القيادة السياسية الاماراتية بمناسبة اليوم الوطني الـ 50 للاستقلال وقيام الاتحاد الذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام، معربا عن أمنياته للإمارات بمزيد من التقدم والرخاء.



وقال السفير البعيجان في تصريح لـ (كونا) ان الاحتفالية هذا العام لها وقع مميز كونها تشهد مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد وقيام دولة الامارات.



وأضاف ان الامارات احتضنت الكثير من الفعاليات والأنشطة على المستويين الإقليمي والدولي ومن ضمنها النجاحات التي حققتها في استضافة (اكسبو 2020 دبي) الذي يعد محل فخر لدول المنطقة، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي.



وأشاد بما تشهده الامارات من تطور في مجالات الفضاء والتكنولوجيا والمشروعات التنموية خاصة في القطاع الاقتصادي وهو ما عكسه حصولها على مراتب متقدمة في مؤشرات النمو الصادرة عن منظمات ومؤسسات التقييم والتصنيف الدولية.



وأكد السفير البعيجان عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع الكويت والامارات وما لها من خصوصية نابعة من وشائج القربى والصلات الحميمة والروابط المشتركة والممتدة الى بقية دول مجلس التعاون الخليجي.



وأشار الى حرص قيادة الكويت والامارات على تحقيق التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية والاستثمارية.