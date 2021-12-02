بحث سفيرنا لدى تونس علي الظفيري ووزير الدفاع التونسي عماد مميش سبل تفعيل اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين.



وقال السفير الظفيري في تصريح لـ(كونا) ان اللقاء تطرق الى تفعيل اتفاقية التعاون في المجال العسكري التي وقعها البلدان في عام 2016 والتي ستساهم في تعزيز تبادل الخبرات في هذا المجال بين الجانبين. وأضاف ان المحادثات تطرقت أيضا الى تكثيف الزيارات العسكرية بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال التدريب العسكري وتبادل الخبرات، مشيرا الى انه تم الاتفاق على استقبال عدد من الكوادر العسكرية التونسية لتدريبها في الكويت العام المقبل. وأوضح السفير الظفيري انه بحث أيضا مع وزير الدفاع التونسي التحضيرات لزيارة مزمعة لرئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إلى الكويت بالإضافة الى تفعيل اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين لدفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بينها التدريب ومراقبة الحدود.



يذكر ان الكويت وتونس كانتا قد وقعتا في عام 2016 اتفاقية تعاون عسكري تشمل بالخصوص التدريب والتعليم العسكري والتعاون بين القوات المسلحة والخدمات اللوجيستية.



كما تتضمن تبادل الخبراء والفنيين والمهنيين في مختلف المجالات العسكرية والمجالات العلمية والتكنولوجية والاستخبارات العسكرية والأنظمة الالكترونية والمعلوماتية والاتصالات والتعاون في المجالات الطبية العسكرية والقضاء العسكري وتأهيل القضاة وتبادل الخبرات والصناعات العسكرية والحربية.