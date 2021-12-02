عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال العامة حصلت على موافقة اعادة طرح مناقصة انشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية مدينة جنوب المطلاع والاعمال المكملة لها وذلك من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.



وأضافت المصادر ان الموعد المقرر لإيداعات العطاءات لهذه المناقصة هو 28 ديسمبر الجاري.



وذكرت المصادر ان الاجتماع التمهيدي لجلسة الاستفسارات عن المناقصة سيكون 7 الجاري بوزارة الاشغال.



وكانت الوزارة تقدمت مؤخرا بطلب لجهاز المناقصات لاعادة طرح المناقصة وأرفقت الوزارة مع كتاب إعادة طرح المناقصة مستند وثائق الطرح والشروط المرجعية الخاص بالجهاز، والخطة السنوية المعلنة والمدرج بها المناقصة، ورأي الفتوى والتشريع، وموافقة وزارة المالية، والشروط الواجب توافرها في مقدم العطاء والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد.