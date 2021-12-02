محمد الدشيش

مع دخول فصل الشتاء واقتراب البرد وانخفاض درجات الحرارة يسارع اكثر الشباب إلى محلات بيع الاقمشة والخياطين لشراء وتفصيل اجود انواع الاقمشة الشتوية والتي تتميز بألوانها الجذابة والخامات المختلفة من اكثر من دولة بين الكشميري الهندي والصوف الانجليزي والخام الياباني والصيني وانواع اخرى كثيرة. وقد دخلت على خط الخامات في الفترة الاخيرة نوعيات جديدة تحمل اسماء ماركات عالمية على الخام او على الزراير لتوفير خيارات مختلفة للباحثين عن ملابس قيمة تقيهم برد الشتاء. «الأنباء» جالت في سوق الاقمشة والتقت عددا من البائعين والزبائن لاستطلاع آرائهم عن آخر تطورات سوق الأقمشة والأسعار فيه، فكانت التفاصيل كما في السطور التالية:



في البداية، التقينا عبدالله الحريجي الذي قال: انا من سكان محافظة الجهراء وفي كل موسم اقوم بشراء ملابسي من سوق اقمشة المباركية. وأضاف ان الشتاء في الكويت شهر او شهران بالكثير والملابس الشتوية المميزة كنت اشتريها سابقا 5 دشاديش بسعر 75 دينارا وحاليا 5 دشاديش بسعر 150 دينارا وهذا الارتفاع مبالغ فيه من اصحاب محلات الاقمشة، مع العلم انها نفس الاقمشة مع اختلاف بعض النقشات.



وتابع الحريجي: ما يميز الملابس الشتوية عن الصيفية هو ان الملابس الصيفية مقتصرة على 3 او 4 الوان اما الملابس الشتوية فألوانها كثيرة ونقشاتها متعددة، وعندما نبحث عن الخامات الجيدة نجد ان اصحاب المحلات قاموا برفع الاسعار عن السابق، ومثال على ذلك الخام الانجليزي بالسابق كان المتر بسعر 10 دنانير اما حاليا فيبدأ سعر المتر من 20 وانت طالع مما جعلنا نبحث عن الخام الكشميري الارخص بالسعر.



من جهته، قال غازي العنزي إن الدشاديش الشتوية تحتاج الى ميزانية مع ارتفاع أسعارها في كل سنة وبقاء الرواتب على ما كانت عليه، مما يسبب لنا ربكة في وقت دخول موسم البرد. والملابس الشتوية بالكويت لا يتجاوز استخدامها 75 يوما فيما سعر الدشداشة الزينة يصل الى أكثر من 45 دينارا بينما بعض الدشاديش بالسابق كان سعر المتر 5 دنانير وحاليا وصل سعر المتر الى 12 دينارا من دون اي حسيب ولا رقيب، ناهيك عن اسعار تفصال الخام عند الخياطين حيث كان سابقا سعر تفصيل الدشداشة 4 دنانير ووصل حاليا الى 7 دنانير وأكثر في بعض المحلات.



وتابع العنزي: لكن ما يميز اللبس الشتوي عن اللبس الصيفي هو ان اللبس الشتوي كشخة وجذاب والوانه مميزة وخاماته متعددة والخامات الشتوية الجيدة واضحة من لبسها وتختلف عن الخام الصيفي الذي يصعب عليك ان تميز بين الخام الجيد والخام العادي، مضيفا: انا افضل اسواق الاقمشة بالمباركية عن الاسواق الثانية والسبب ان المباركية يوجد بها اكثر من 200 محل وجميع ما تحتاجه تجده في هذا السوق من كل الخامات الفاخرة والخامات المتوسطة والخامات للاستخدام اليومي.



الدشداشة الكويتية



خلال جولتنا التقينا يوسف الرضا وهو زائر من السعودية الشقيقة والذي قال: انا ازور الكويت سنويا اكثر من مرتين وما يميز سوق المباركية هو انه سوق تراثي وتجد به كل ما تحتاجه. وأضاف: تمتاز الدشداشة الكويتية عن الخليجية بأشياء كثيرة، ومنها نوع الخام واللون وطريقة التفصيل وانا اسمع ان هناك بعض المحلات اسعارها مرتفعة جدا وسمعت عن محل ان سعر الدشداشة الواحد يصل الى الف دينار كويتي وهذا سعر خيالي وانا افضل ان اشتري الخام بالطاقة الكاملة ويكون ارخص وتستطيع اهداءه الى رب اسرة كاملة له ولأبنائه.



وتابع الرضا: انا دائما افضل تفصيل 3 الوان بالفترة الشتوية من كل عام وصدقني إذا قلت لك ان جميع ملابسي خلال العشرين سنة الماضية من الكويت ودائما اسعار الخامات الشتوية اغلى من الخامات الصيفية ولاحظت هذا العام ان الاسعار مرتفعة عما قبل كورونا.



أما علي الصفار فعلق على ارتفاع اسعار الخامات الشتوية قائلا: نعم إنها ترتفع من عام الى عام ولكنها تكون أحلى وأجود عن العام الذي سبق وفي بعض الاحيان نجد خامات ونقاشات الموسم الماضي ويكون سعرها مرتفعا وهذا الشي غير مقبول من اصحاب المحلات. وأضاف: انا افضل الخام الكشميري وهو خام عملي ونسبة 50 % منه صوف ويكون غسيل بيت او غسيل مصبغة نفس الشيء، وأنا افضل هذا الخام وافصل من 5 الى 6 دشاديش سنويا ولا يتعدى سعر الدشداشة 18 دينارا وهذا سعر مناسب. وختم الصفار بالقول: لكن اذكر اني فصلت دشداشة خام انجليزي ووصل سعرها 70 دينارا وكانت لافتة للنظر لجميع من شاهدها من الشباب بالديوانية.



كذلك التقينا خلال الجولة مبارك العدواني وهو معرس ويقوم بتجهيز ملابس العرس وعن ذلك يقول: انا جاي اجهز نفسي من كل شي مثل ما سمعت من الشباب وان الاسعار مناسبة وجئت لاشتري الدشاديش والبجايم والملابس الداخلية والغتر والشمغ وجميع ما احتاجه قبل العرس من سوق المباركية.



وتابع العدواني: اشتريت 5 دشاديش وجميعها شتوية وقد وصل سعر دشداشة العرس الى 75 دينارا والبقية على 20 دينارا وانا اشوف ان السعر مرتفع لاني بالسابق كنت افصل الدشداشة 8 دنانير ولكن الاصدقاء يقولون ان السعر مناسب ولاحظت ان الخامات المتوافرة بالسوق مختلفة وذات جودات متعددة وقد اخذت ما يناسبني وقد وجدت بعض الاقمشة باسعار مرتفعة جدا.



وأضاف العدواني متعجبا: وجدت في احد المحلات سعر المتر 90 دينارا والقميص اللي تحت الدشداشة بسعر 15 دينارا وسعر الازرة اذا تبيه على اسمك يصل سعره الى 5 دنانير لزرار الواحد ولكن انا اخذت السعر المتوسط واللي يناسب ميزانيتي.

أكثر الملابس المطلوبة الكشميري الهندي.. عملي وغسيل بيت

باعة أقمشة لـ «الأنباء»: الشباب الكويتي «ذوّيق».. والأسعار أقل من الدول المجاورة

خلال جولتنا في سوق المباركية التقينا مع البائع باسم المحروس الذي يعمل في محلات بيع الاقمشة منذ 19 عاما. وقال ان موسم بيع الاقمشة الشتوية هو شهر فقط ومن بعدها يخف السوق لأن فصل الشتاء بالكويت قصير والرجال يفصلون مرة وحدة وياخذون من قطعتين الى 5 قطع ولا يوجد اي مناسبة او اعياد خلال الفترة الشتوية. وعند سؤال «الأنباء» عن اكثر الملابس المطلوبة، قال المحروس: الكشميري الهندي عملي وغسيل بيت ومناسب لجميع الطبقات والأعمار، فيما قال ردا على سؤالنا عن الاسعار والتي لاحظنا أن أكثر الناس تشتكي من ارتفاعها: عندنا اسعار مختلفة ويوجد عندي خام المتر 2.5 وعندي خام المتر 25 دينارا وكل خام له زبون مختلف وما يصير انك تبي الخام الايطالي او الانجليزي بسعر الخام الهندي والصيني واكثر الناس تشتري الخامات ذات السعر المتوسط والتي يصل سعر مترها الى 4 دنانير وهذا هو اللي امشي عندنا من جميع الفئات والأعمار وما يميز اسعار الاقمشة بالمباركية انها ارخص من جميع المحافظات الثانية.

أما البائع ابراهيم ابوهاني الذي يعمل في السوق منذ 11 عاما فقال: اذا تسألني عن الخام الايطالي والانجليزي اقولك نعم اسعارها مرتفعة ولكن قياسا مع الدول المجاورة فان السعر للخام الايطالي والانجليزي بالكويت ارخص، واما بالنسبة للخامات الاخرى والتي يكون عليها الطلب وخاماتها جيدة ونقشاتها جميلة واسعارها كما تشاهد امامك وما يميز الشاب الكويتي من غير مجاملة انه شاب ذويق ويعرف يختار الالوان والنقشات.

وتابع أبو هاني: نحن بالمباركية نعتمد على الزبون الكويتي بشكل خاص والزبون الخليجي، وبالنسبة للزبون الكويتي ياخذ قطعتين او ثلاثة وممكن يرجع لك بعد فترة وياخذ مرة ثانية، اما الزبون الخليجي فياخذ كميات كبيرة لانه لن يرجع الا بالعام المقبل.

وعند سؤال «الانباء» عما يتردد من ان هناك خامات يصل سعرها الى اكثر من الف دينار وما فوق قال ابوهاني: انا سمعت عن هذا السعر وسمعت ان هناك محلا يبيعها في منطقة العاصمة ولكن لم اشاهدها بعيني ولكن يوجد محلات تبيع الخامات الشتوية بسعر يصل الى 350 دينارا للدشداشة وانا شاهدتها بعيني ولها زبائنها وبكثرة ويبقى سوق المباركية السوق الاول بالكويت والأرخص والأحسن بجميع البضائع وليس الاقمشة فقط وتتوافد عليه الزوار من جميع الطبقات والأعمار ومن جميع الجنسيات.