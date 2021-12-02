حنان عبد المعبود



أعلن استشاري الأوعية الدموية في مستشفى جابر الأحمد د.أحمد أمير قيام فريق طبي متخصص بإجراء عملية قسطرة التمدد الشريان الأورطي البطني والتي تعتبر الأولى من نوعها في مستشفى الجهراء لمريضة ستينية تعاني من تضخم في الشريان الأورطي البطني الذي يصيب عادة كبار السن والمدخنين وممن يعانون من أمراض مزمنة تؤدي إلى مضاعفات خطيرة. وأشار د.أحمد أمير إلى أن هذا النوع من العمليات يشكل قفزة في جراحة الأوعية الدموية في البلاد لتفادي المضاعفات الخطيرة في حال عدم المعالجة واللجوء إلى العمليات التقليدية. وأشاد د.أحمد بمهارة وكفاءة الفريق المعالج المشكل من ثلاثة مستشفيات وهي الفروانية ـ الجهراء ـ جابر الأحمد.



وفي الختام، توجه بالشكر والتقدير لوزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ووكيل الوزارة د. مصطفی رضا على الدعم المتواصل.