وقعت رئيسة مجلس إدارة أجيليتي هنادي الصالح على مبادئ تمكين المرأة والهادفة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والمجتمع. تعمل أجيليتي على استكشاف المواهب النسائية وتبنيها وتعزيز مشاركتها في أعمالها واستثماراتها.



وقد تأسست مبادئ تمكين المرأة من قبل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويتم إطلاع العاملين في مجال العمل عليها من خلال معايير العمل وحقوق الإنسان الدولية وترتكز على الاعتراف بأن الأعمال التجارية لها مصلحة ومسؤولية عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.



وبهذه المناسبة، قالت الصالح: «تهدف أجيليتي إلى توفير الفرص المتكافئة، والبنى التحتية المساندة التي تسمح للمرأة بالنجاح. نحن نؤمن بأن تمكين المواهب متعددة الخبرات يؤدي إلى بناء شركات أفضل ومجتمعات أقوى».



يذكر أن أجيليتي شركة عالمية متخصصة في سلاسل الإمداد ورائدة ومستثمرة في التكنولوجيات الحديثة التي من شأنها تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والاستدامة، فضلا عن كونها شركة رائدة في الأسواق الناشئة وواحدة من أكبر مالكي ومطوري المستودعات اللوجستية ومجمعات الصناعات الخفيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. تقدم شركات أجيليتي التابعة خدمات المطارات، وتمكين التجارة الإلكترونية، ورقمنة الجمارك، والبنية التحتية في المناطق النائية، والخدمات اللوجستية للوقود، وإدارة العقارات والمرافق التجارية.