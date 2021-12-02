أعلنت شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده عن افتتاح معرض بست اليوسفي للإلكترونيات رقم 2 في منطقة الجهراء وتحديدا بشارع «مرزوق المتعب»، والذي يعتبر من أحدث معارض بست للإلكترونيات، وينضم هذا المعرض الجديد إلى سلسلة معارض بست اليوسفي المنتشرة في الكويت.



وذكرت الشركة أن افتتاح معرضها هذا يأتي ضمن إطار السياسة التوسعية التي تنتهجها من أجل تقديم خدماتها للعملاء بسرعة ومرونة، ولتوفير وقتهم وجهدهم وتلبية احتياجاتهم، ليصبح عدد فروع بست اليوسفي 20 فرعا تغطي معظم مناطق الكويت وأيضا للعمل علي إرضاء عملائها بإتاحة افضل وسائل وأماكن التسوق الممكنة، حيث تسعى شركة بست من خلال التوسع في عدد معارضها المتاحة أمام الجمهور إلى تعزيز الخدمة وتوفيرها إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء. وكانت شركة اليوسفي قد افتتحت الفرع الأول من معارض بست اليوسفي للإلكترونيات في منطقة حولي سنة 2009.



وأكد مدير عام إدارة الإلكترونيات وائل ديب حرص الشركة على توفير أفضل الخدمات بأسلوب مبتكر ومميز يناسب متطلبات العملاء وأضاف أن شركة بست اليوسفي للإلكترونيات مازالت تملك خططا مستقبلية لافتتاح معارض مماثلة في المستقبل سوف يتم الإعلان عنها قريبا وذلك تماشيا مع سياسة الشركة لإرضاء أكبر عدد من زبائنها الكرام.



شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده، ومن خلال شبكة شركات التجزئة الخاصة بها وسمعتها الجيدة أصبحت بلا شك الشريك المفضل للعديد من العلامات التجارية العالمية التي ترغب في طرح منتجاتها في السوق الكويتي.