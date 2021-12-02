فيصل المطوع: حريصون على مساعدة ودعم الجمعيات الخيرية في مسيرتها التزاماً منا تجاه مجتمعنا الحبيب في الكويت

أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية وشركة «هوفمان لا روش» للأدوية في الكویت عن عقد اتفاقية تقاسم التكاليف لضمان علاج أكبر عدد من مرضى سرطان الثدي مع «حياة» المنبثقة من مبرة رقية عبدالوهاب القطامي المتخصصة في توفير علاجات سرطان الثدي ودعم الغير قادرين على تحمل تكاليف العلاج منذ عام 2007.



وقد تم الإعلان عن هذا الدعم خلال اجتماع عقد في مقر شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، حضره رئيس مجلس إدارة الشركة فيصل علي المطوع، ورئيس مجلس إدارة الجمعية ليلى عبدالله ثنيان الغانم، والمدير الإقليمي لشركة روش في الخليج العربي د.أحمد توفيق، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة «هوفمان لا روش» وجمعية «حياة». وقد تم توقيع عقد لتزويد الجمعية بأدوية بقيمة مليون وأربعمائة ألف دينار، حيث قامت شركة علي عبدالوهاب المطوع وهوفمان لاروش برعاية برنامج تقاسم التكاليف مع مبرة رقية عبدالوهاب القطامي لضمان علاج أكبر عدد من المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي المطوع: «حريصون دائما على تقديم المساعدة والوقوف إلى جانب الجمعيات الخيرية في مسيرتها، التزاما منا تجاه مجتمعنا الحبيب في الكويت. وأود أن أثني على الجهود الحثيثة والعطاء الكبير الذي تقدمه مبرة رقية القطامي لمرضى سرطان الثدي في الكويت، وسنبقى إلى جانبهم في مسيرتهم الخيرة».



من جهتها، أعربت رئيسة المبرة ليلى عبدالله ثنيان الغانم عن عميق شكرها لشركتي علي عبد الوهاب المطوع وهوفمان لاروش لدعمهم المتواصل لأكثر من عقد من الزمن والشكر موصول لكل المساهمين والمتبرعين من الأفراد والشركات على وفير عطائهم وسخاء تبرعهم.



وأضافت المديرة التنفيذية في مبرة رقية عبدالوهاب القطامي للسرطان د.لبيبة تميم: «لقد تمكنا من تقديم العلاج المجاني لأكثر من ألفي مقيم من المصابين بمرض السرطان منذ التأسيس وحتى هذه اللحظة، وهذا الأمر لم يكن ممكنا لولا الدعم المادي والمعنوي الذي نحصل عليه من أصحاب الأيادي البيضاء من مؤسسات وأفراد مجتمعنا المعطائين».



بدوره، قال المدير الإقليمي لشركة روش، د.أحمد توفيق: «نقدر حرص المبرة ودعمها المستمر ومساهمتها الخيرة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لمرضى سرطان الثدي في الكويت. ويسعدنا أن نكون من الداعمين للمرضى المحتاجين في الكويت من خلال مساهماتنا وحرصنا على توفير أحدث الأدوية التي تستخدم في علاج هذا المرض».



«حياة» المنبثقة من مبرة رقية عبدالوهاب القطامي لسرطان الثدي قد انطلقت في عام 2003 وتم إشهارها عام 2007 بهدف تخفيف معاناة مرضى السرطان في الكويت. تساهم «حياة» ممثلة بأعضاء مجلس الإدارة ليلى عبدالله ثنيان الغانم، ود. لبيبة تميم، ومنى عبدالله ثنيان الغانم، وهلا عبدالله ثنيان الغانم وفوزية حسن العميم في علاج المصابين من المقيمين عبر توفير العلاج المجاني والنفسي من خلال مجموعة دعم اجتماعي، بالإضافة إلى حملات التوعية الخاصة بسرطان الثدي.