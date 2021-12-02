رعى البنك الأهلي الكويتي حفل تكريم طلبة وطالبات كلية الطب الفائقين في فندق الميلينيوم الذي أقامته جمعية طلبة كلية الطب الكويتية بجامعة الكويت. وقد حضر الحفل مدير عام شؤون مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي فوزي الثنيان، حيث ألقى كلمة هنأ فيها الطلبة والطالبات الفائقين، وحثهم على المثابرة في سعيهم نحو التميز. كما أكد على ضرورة دعم الطلبة الكويتيين لاكتساب وتنمية المهارات اللازمة التي ستساعدهم على تولي مهام ومسئوليات عملهم في المستقبل. ويحرص البنك الأهلي الكويتي من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية على دعم البرامج التعليمية التي تستهدف الطلبة الكويتيين، مؤكدا بذلك التزامه بتطوير وتنمية المواهب الوطنية الشابة التي تخدم الوطن.