السيولة زادت 10% على أساس سنوي وسط تحسن نتائج أعمال الشركات

الكاش يتركز لدى البنوك مقابل استنزافها لتمويل عمليات الشركات التشغيلية

المحرر الاقتصادي



زادت 28 شركة من الشركات القيادية المدرجة في البورصة الكويتية من رصيد السيولة في ميزانياتها العمومية بنهاية سبتمبر الماضي، أي بنحو 10% على أساس سنوي، حيث أضافت 1.34 مليار دينار إلى حجم الكاش المتراكم لديها، والذي بلغ بنهاية الربع الثالث 14.7 مليار دينار مقارنة بمستوياتها بنهاية سبتمبر من العام الماضي والبالغة 13.3 مليار دينار.



ورغم مرور 18 شهر على بدء الجائحة في مارس من العام الماضي، يكشف الاستمرار في مراكمة السيولة عن استمرار الترقب في البيئة التشغيلية في الكويت وعدم التوسع في الانفاق. ومن بين الشركات القيادية الثمانية والعشرين والتي تضم كل الشركات المدرجة بالسوق الأول إضافة إلى البنوك الكويتية الثلاثة المدرجة بالسوق الرئيسي، زادت السيولة لدى 21 شركة مدرجة مقابل تراجعها لدى 9 شركات.



احتياجات تشغيلية



والشركات التسع التي تراجع لديها معدل السيولة جميعها شركات تشغيلية وقابضة، باستثناء بنك برقان، حيث يعتبر عامل التراجع هذا مؤشرا على أن تلك الشركات مستمرة في تمويل عملياتها التشغيلية من مصادرها (ومصادر أخرى)، في وقت يؤشر الكاش المتراكم على أن الشركات لا تريد اتخاذ خطوات في تمويل مشاريع جديدة أو مازالت الصورة غير واضحة لديها للبدء في مشاريع جديدة.



وتصدرت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» قائمة مستخدمي السيولة حيث تراجع الكاش لديها بنحو 279 مليون دينار ليصل إلى 1.16 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 1.44 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2020. يليها بنك برقان الذي تراجعت سيولته بنحو 195 مليون دينار ليصل كاش البنك إلى 711 ملايين دينار بنهاية سبتمبر مقارنة بنحو 907 ملايين دينار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.



وضمت القائمة شركات تشغيلية رائدة من بينها «بوبيان للبتروكيماويات» بانخفاض في الكاش بلغت قيمته 46 مليون دينار و«أجيليتي» بقيمة 48 مليون دينار وشركة «زين» بقيمة 23.5 مليون دينار، وكذلك القرين لصناعة البتروكيماويات وهيومن سوفت وشركة شمال الزور.



سيطرة مصرفية



وسيطرت البنوك على قائمة الشركات التي زادت من حجم السيولة لديها، حيث لعبت النتائج المالية للربع الثالث التي حققت فيها البنوك نموا كبيرا في أرباحها دورا في ذلك، حيث زادت السيولة لدى 10 بنوك مدرجة ما يزيد على 1.7 مليار دينار مقابل تراجع وحيد لبنك برقان.



وبلغت سيولة البنوك الكويتية العشرة بنهاية سبتمبر 12.6 مليار دينار، بزيادة بلغت نسبتها 15.5% على أساس سنوي بالمقارنة بتسجيل كاش بلغت قيمته 10.9 مليارات دينار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.



وتصدر الارتفاعات في الكاش لدى بنك الكويت الوطني بزيادة 810 ملايين دينار بعدما بلغت السيولة 5.2 مليارات دينار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بسيولة بلغت 4.4 مليارات دينار بنهاية سبتمبر من العام الماضي، يليه بيت التمويل الكويتي بسيولة بلغت 2.9 مليارات دينار بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 448 مليون دينار مقارنة بسيولة 2.45 مليار دينار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.



وحل بنك بوبيان في المرتبة الثالثة من ناحية زيادة السيولة بقيمة 141 مليون دينار، بعدما بلغت سيولة البنك بنهاية سبتمبر الماضي 357 مليون دينار مقارنة بسيولة بلغت قيمتها 216 مليون دينار. وفي المرتبة الرابعة وبزيادة في الكاش بلغت قيمته 91.6 مليون دينار حل البنك التجاري الكويتي بعدما بلغت السيولة 648.3 مليون دينار بنهاية سبتمبر الماضي يليه بنك KIB بزيادة بلغت قيمتها 86 مليون دينار لتصل السيولة إلى 121.4 مليون دينار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 34.5 مليون دينار في نهاية سبتمبر من العام الماضي.



ودائع الخاص



على مدار عام بالكامل تغيرت اتجاهات ودائع القطاع الخاص لدى البنوك والتي وصلت إلى 35.1 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي بانخفاض سنوي بلغت نسبته 3% مقارنة بنحو 36 مليار دينار بنهاية سبتمبر من العام الماضي، بينما زادت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الكويتية بنحو 0.5% على أساس ربع سنوي مقارنة بودائع بلغت 34.9 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي.



في المقابل، تراجعت ودائع الحكومة التي وصلت إلى 7.37 مليارات دينار بنهاية سبتمبر الماضي بانخفاض 5.5% على أساس سنوي مقارنة بودائع حكومية بلغت 7.8 مليارات دينار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.