ماجد العجيل: خطوات التحول الرقمي بدأت قبل وقوع «كورونا» وتسارعت بعدها

الشيخ طلال الخالد: القطاع المصرفي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحسين الاقتصاد الوطني

مسعود حيات: نسعى إلى دعم إستراتيجيتنا من خلال تعزيز الأصول والاستثمار بالتحول الرقمي

طارق عرابي



افتتح بنك برقان صباح امس مقره الرئيسي الواقع في شارع عبدالله الأحمد في قلب العاصمة الكويتية، وذلك تحت رعاية محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، وبحضور كل من رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان ماجد العجيل، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مسعود حيات، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي - الكويت رائد الهقهق، بالإضافة إلى كبار المديرين والمسؤولين في كل من بنك برقان ومحافظة العاصمة.



وعقب قص شريط الافتتاح أكد رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بنك برقان ماجد العجيل في تصريحاته للصحفايين، أن استراتيجية البنك الجديدة تركز على التوسع وتقديم خدمات أفضل، بالإضافة إلى توسيع قاعدة العملاء.



وأضاف ان البنك سيستمر في تطوير الخدمات التي يقدمها لعملائه من الشركات والأفراد، لافتا إلى الخطوات السريعة التي يتبعها في إطار سعيه نحو التحول الرقمي الذي بدأت إجراءاته قبل وقوع جائحة كورونا، فيما ازدادت وتيرة هذه الاجراءات بعد وقوع الجائحة وبسبب القيود التي فرضتها تلك الجائحة، لاسيما فيما يتعلق بجوانب العمل عن بعد.



وتابع العجيل يقول: «يعمل بنك برقان بثبات على تأكيد مكانته الريادية في الأنشطة المصرفية التقليدية والرقمية محليا وإقليميا، وتعكس التحولات الاستراتيجية التي نخطط لها بعناية التزامنا الكبير بضمان أفضل تجربة مصرفية لعملائنا من خلال توفير أجود الخدمات وأفضل المنتجات في بيئة مصرفية آمنة. سوف نواصل الاعتماد على ركائز الاستدامة والرقمنة والاستثمار في تطوير الموظفين من أجل مواءمة ثقافة البنك أكثر مع أهدافه الاستراتيجية ولتعظيم القيمة التي تضيفها أنشطتنا لجميع أصحاب المصلحة».



تجديد كامل



ولفت إلى أنه قد تم تجديد مبنى المكاتب الرئيسي للبنك بالكامل، وذلك لتوفير بيئة عمل تسهل التفاعل بين مختلف الإدارات والأقسام وتدعم العمل الجماعي المثمر وتعزز إنتاجية الموظفين. كما تم تحديث الفرع الرئيسي الجديد بالكامل لاستقبال العملاء في إطار عصري ومساحات واسعة ومريحة تسهل تقديم كافة الخدمات المصرفية المميزة لبرقان وتعزز التواصل مع العملاء لضمان أفضل تجربة مصرفية بجودة خدمات تحظى برضاهم.



من جانبه، صرح محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد خلال الافتتاح قائلا «يمثل القطاع المصرفي إحدى الركائز الأساسية لتحسين الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته الكبيرة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وبنك برقان مؤسسة مصرفية كبرى وقوة رائدة في القطاع المصرفي الكويتي. وقد ساهم بنك برقان بشكل كبير في تطوير المنافسة العادلة وتحسين المنتجات والخدمات المصرفية باستمرار وهو ما يدعم جهود القطاع المصرفي الرامية إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة».



بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مسعود حيات، ان البنك يسعى بثبات الى دعم تنفيذ استراتيجيته من خلال تعزيز أصوله، والاستثمار في التحول الرقمي، بالإضافة إلى دعم ثقافة مؤسسية مستدامة ومبتكرة وفعالة، معربا عن ثقته بأن هذا الانتقال سيخدم بشكل كبير أهداف النمو والتطور وسيسهل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية والتقليدية لجميع العملاء.



وأضاف أن بنك برقان يواصل بالاعتماد على الاستثمار المستمر في تطوير موظفيه وتوسيع خدماته الرقمية، العمل على الوفاء بالتزامه بالتميز وتعزيز مكانته كلاعب رئيسي فاعل في التغيير الإيجابي ورائد في القطاع المصرفي محليا وإقليميا.



تغطية اكتتاب بنك برقان



أكد العجيل أن بنك برقان نجح في تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال بنسبة 220%، مما يدل على ثقة المساهمين في البنك وأدائه.



وأضاف انه سيتم توظيف تلك الزيادة في تقديم المزيد من القروض للعملاء من الشركات والأفراد.



فرع رقمي في «المارينا مول»



كشف ماجد العجيل عن نية «برقان» افتتاح فرع رقمي بالكامل في «المارينا مول»، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا توجد نية لدى البنك لاطلاق بنك رقمي في الوقت الراهن.



وأضاف أن تركيز «برقان» الحالي سينصب على «الرقمنة» من خلال الأفرع الحالية، إلى جاب تقديم الخدمات المصرفية من خلال التطبيق والموقع والقنوات الإلكترونية التابعة للبنك.