عبدالله قنيص



وجه محققو مخفري صباح الأحمد السكنية وأبو حليفة تهمة إتلاف مال الدولة لمواطن (29 عاما) وأميركي من مواليد 1976 على خلفية إتلاف نظارتي المخفرين.



وبحسب مصدر أمني، فإن الوافد الأميركي تم توقيفه للاشتباه في أنه بحالة غير طبيعية حيث قام بإتلاف بايب المياه والشطاف، أما المواطن فتم توقيفه للاشتباه فيه وحتى يتم الاستعلام عنه والتأكد من عدم وجود قضايا عليه أو يكون مطلوبا، وبمجرد ادخال المواطن النظارة فقد السيطرة على نفسه حيث قام بكسر كل ما طالت يداه، وتم تسجيل قضية بحقه حملت رقم 171/2021 جنح، فيما تبين أن الشخص الموقوف ليس عليه أي قضايا وغير مطلوب.