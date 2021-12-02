«إيقاف مذيع إخباري عاون شقيقه إعلاميا»

شبكة سي إن إن الأميركية، توقف المذيع الإخباري الناجح كريس كومو، عقب تقرير عن استغلاله منصبه كمذيع، لمساعدة أخيه حاكم ولاية نيويورك المستقيل، في قضايا التحرش.