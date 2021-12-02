«سرقة وعار، فالكل يعلم من الذي يستحق الجائزة»
كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، يشارك بوست يشير إلى أن ليونيل ميسي قد سرق جائزة الكرة الذهبية منه.
«إيقاف مذيع إخباري عاون شقيقه إعلاميا»
شبكة سي إن إن الأميركية، توقف المذيع الإخباري الناجح كريس كومو، عقب تقرير عن استغلاله منصبه كمذيع، لمساعدة أخيه حاكم ولاية نيويورك المستقيل، في قضايا التحرش.
«حزينة لإصابتي وأسرتي بكوفيد رغم اللقاح»
كيرا نايتلي، الممثلة الأميركية، تعلن إصابتها بكوفيد، وتقول إن أطفالها يتحسنون أسرع منها، بينما زوجها يعاني أكثر منها.
«إنما قصدت حبس تنفسها قليلا كي تتوقف عن البكاء»
توني لي لايت (33 سنة) أميركي قتل ابنته البالغة 5 أشهر خنقا، وحصد حكما بالسجن المؤبد.