محمد راتب



أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف استعداد الهيئة للعمل والتعاون المشترك مع الصين ضمن برامج تعاون مختلفة في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية بما يعود بالخير والمنفعة على المصالح المشتركة بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقباله سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت لي مينغ قانغ بمكتبه بمقر الهيئة بالرابية، وجاءت الزيارة في إطار التنسيق والتعاون المشترك في المجال الزراعي بين البلدين، وإمكانية تعزيز هذه العلاقات بما يخدم تنمية المجالات الزراعية المختلفة وتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات المتنوعة، مؤكدا دعم مثل هذه العلاقات التي تنعكس إيجابا على المجال الزراعي.



وقال إن السفير الصيني أبدى كامل استعداده للمشاركة بحملة التخضير التي أطلقتها الهيئة وسوف يكون من اول المشاركين في الحملة التي سوف تنطلق السبت المقبل من محافظة العاصمة بمنطقة جابر الأحمد، وسوف يدعو أبناء الجالية الصينية للمشاركة في الموسم الزراعي والتخضير، حيث أبدى إعجابه وسعادته بهذه الحملة المثمرة.



من جهته، أشاد السفير الصيني لي مينغ قانغ بعمق العلاقات بين البلدين، واصفا إياها بالوطيدة، متطلعا لتقدمها في المجال الزراعي في المستقبل القريب، وأن تكلل برامج التعاون المشتركة بين البلدين بالنجاح.