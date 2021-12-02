تحت رعاية محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد، تنطلق السبت حملة محافظة الأحمدي لتخضير وتشجير المخيمات الربيعية بالمنطقة الجنوبية تحت شعار «نخيم ونزرع»، وذلك لتوزيع أكثر من 3000 شتلة زراعية، والتي سيتم توزيعها على رواد المخيمات الواقعة في نقطة التقاء طريقي الملك فهد بن عبدالعزيز، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود «الفحيحيل السريع».



وفي هذا الإطار، قال مدير ادارة المكتب الفني بالمحافظة والمنسق العام للحملة ابراهيم الفودري ان التخضير والتشجير جزء أصيل علي خارطة اهتمامات محافظة الاحمدي عموما وضمن مشروعها التنموي محافظتي أجمل تحديدا، مشيرا الى العديد من مساهمات المحافظة ومبادراتها السابقة في هذا السياق.



وثمن الفودري دعم البنك التجاري لمجمل أنشطة المحافظة وصولا لهذه الحملة التي تأتي ضمن إطار ممارستهما للمسؤولية المجتمعية وتستهدف غرس الشتلات الزراعية المستدامة في أماكن التخييم بالمنطقة الجنوبية للبلاد ضمن نطاق محافظة الأحمدي.