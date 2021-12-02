يشارك الوكيل المساعد بالديوان الأميري مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان ممثلا عن مكتب الشهيد وأبناء الشهداء في يوم الشهيد الإماراتي الذي يقام بواحة الكرامة في أبو ظبي.



وقال العوفان قبل مغادرته البلاد ان مشاركة مكتب الشهيد جاءت بناء على طلب التعاون المشترك بين المكتبين في خدمة اسر الشهداء وإن الزيارة تأتي أيضا استعدادا لمشاركة مكتب الشهيد بجناح الكويت في إكسبو 2020 وبأسبوع اليوبيل الذهبي الذي سيتناول العطاء الذي قدمه شهداء الكويت الأبرار ومظاهر الانسانية التي جسدها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، ويضطلع بها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وأوضح العوفان أن جناح الكويت في إكسبو 2020 سيحتفل بالأعياد الوطنية للكويت وأسبوع المرأة الكويتية، لافتا الى أن مشاركة مكتب الشهيد في إكسبو دبي سيظهر الدور البطولي الذي قام به شهداء وشهيدات الكويت.