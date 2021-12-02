قال نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» لافريقيا والشرق الأوسط كامل العوضي، إن تأثير متحور أوميكرون سيكون كارثيا، ليس فقط على قطاع الطيران، ولكن على كل القطاعات التي تأثرت بسبب الجائحة.



وأضاف العوضي في مقابلة مع «العربية»، أن المشكلة الكبرى تكمن في ردة الفعل غير المنطقية للحكومات وطريقة تعاملها مع المتحور الجديد.



وذكر أن الإجراءات الحكومية المتبعة تظهر وكأن العالم يمر بالجائحة لأول مرة، مشيرا إلى أن الإغلاقات ومنع السفر وعودة القيود ليست لها أسس علمية ولكن مبنية على خوف.



ولفت إلى أن أكثر الدول المتضررة حاليا هي جنوب إفريقيا والدول المحيطة لها، إضافة إلى ذلك بدأنا نشهد فرض قيود بين الدول الأوروبية والشرق الأوسط بدون دراسة علمية.



وينصح العوضي الحكومات باتباع مناهج علمية مبنية على تدابير تتناسب مع مستوى المخاطر، واتباع الإرشادات الصحية المدروسة.



وذكر أن منع السفر لا يساعد على السيطرة على تفشي الفيروس، إنما السيطرة تتم بالإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة سواء كانت التطعيمات قبل السفر أو الالتزام بلبس الكمامات.



وبين العوضي أن الإجراءات تتغير كل دقيقة بدون أي دراسة، موضحا أن أوروبا أكثر المناطق التي فرضت حظر السفر إلى جنوب إفريقيا والدول المحيطة لها.



وحول الخسائر المتوقعة على قطاع الطيران بسبب القيود، قال العوضي: «قدرنا الخسائر منذ بداية كورونا بأكثر من 200 مليار دولار، وبالتالي القيود الجديدة ستكون الخسائر أكبر وتأثير مدمر على قطاع الطيران».



وكشف أن الإجراءات الاحترازية الموجودة في الدول بالوقت الحالي كافية لاحتواء كورونا مثل التطعيم والفحص قبل السفر وارتداء الكمامة.



ويرى أن قطاع الطيران مازال في مرحلة التعافي، ووفق آخر دراسة صادرة عن «إياتا» تشير إلى العودة لمستويات ما قبل كورونا سيكون خلال الأعوام من 2024 إلى 2026.