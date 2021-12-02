أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي إنفاق المصريين ما يقرب من 19.2 مليار جنيه (1.22 مليار دولار) على شراء المجوهرات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي في الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2021، بنمو بلغ 60% عن مستويات الشراء خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 12 مليار جنيه (763.1 مليون دولار)، لتستحوذ مصر على ما يقرب من 2% من الإنفاق العالمي على المجوهرات.



وبحسب «العربية. نت»، فقد ارتفع الطلب على المجوهرات في مصر هذا العام بنسبة تصل إلى 53.1%، ليصعد إلى 21.1 طنا بنهاية سبتمبر، وبلغ حجم مشتريات المصريين من المجوهرات خلال العام الأول من الوباء ما يقرب من 13.8 طنا، وفقا لمجلس الذهب العالمي.