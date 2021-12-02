مفرح الشمري



ضمن أنشطة الدورة الـ28 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة د.جمال ياقوت، ستقام العديد من الورش التدريبية المهمة لعشاق المسرح والتمثيل، ومنها ورشة «فنون التهريج» للمدربة جاردي هاتر وهي ورشة قائمة على التدريب على فنون الارتجال وطرح أفكار لتطوير قصة تحمل مفاجأة للجمهور، وتقوم المدربة بتلك الورشة بتدريبات مكثفة على الأداء الصوتي وعلى الأداء الحركي للجسم، بالإضافة الى تمارين كثيرة في الاسترخاء، وتطلب من الحاضرين إحضار أفكارهم وإكسسواراتهم وأزيائهم من الملابس المختلفة لديهم، لتلقي نظرة عليها وتقوم بتوظيفها.



ورشة التفصيل التشريحي للشخصيات



كما ستقدم الفنانة التونسية سيرين قنون ورشة ضمن ورش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته المقبلة، والتي ستنطلق يوم 14 ديسمبر، واختارت قنون عنوان «التفصيل التشريحي للشخصيات» لتساعد المشاركين بتلك الورشة على استكشاف التفصيل التشريحي لجسدهم من أجل تجميع الشخصيات المختلفة التي يجسدونها في مختلف الإبداعات المسرحية على أفضل وجه.



ورشة المهام الابداعية للممثل



بينما تقدم الفنانة العالمية ميهائيلا ميهوت (Mihaela Mihut) ورشة تمثيل بعنوان «المهام الإبداعية للممثل» ضمن الورش المقامة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت في دورته الثامنة والعشرين، وتركز المدربة بتلك الورشة على رحلة الفنان الشخصية، فأداة الفنان هي نفسه وجسده وعقله وكل حواسه الخمسة كاملة مع المشاعر والأفكار والخيال وإحساسه ووعيه أيضا، فكل هذا يدفع الفنان لإدراك التشابه بين تاريخ الفنان الشخصي والشخصية التي يؤديها.



ورشة حرفية الممثل وسيقدم المخرج والممثل اليوناني ايفيدوكوموس تسولاكيديس ورشة ضمن ورش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 28 برئاسة د.جمال ياقوت، وقد اختار تسولاكيديس عنوان الورشة:«حرفية الممثل ـ المشي والسقوط»، بحيث تعتمد هذه الورشة على التمثيل الارتجالي، ومدتها 4 ساعات، يتدرب المشاركون فيها على الارتجال والتمثيل المنظم لتنمية مهاراتهم، وسيتم اختيار هذه الارتجالات من أجل تنمية المرونة اللفظية والخيالية ولزيادة شعور إحساس الممثل بالواقعية، مما يساعد الممثل من خلال بعض التمارين على تنمية الخيال الإبداعي لديه وتحليله للأشياء، بالإضافة إلى مسؤوليته تجاه المشهد ككل وتجاه الممثلين وبعضهم. وسيعمل المشاركون على تمارين يمكن تطبيقها على مشهد أو مونولوج لإيجاد تعريف محدد ومفصل للشخصية المقدمة.