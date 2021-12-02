ياسر العيلة

شهد حفل افتتاح بطولة كأس العرب المقامة في دولة قطر مفاجأة أضفت حالة من البهجة والسعادة على المشاهدين سواء داخل الملعب أو من خلف شاشات التلفزيون، حيث ظهر النجم الكبير الراحل عبدالحسين عبدالرضا والنجم المصري الراحل سعيد صالح في عرض الافتتاح من خلال تقنية «الهولوغرام»، وتساءل الجميع عن الفنان الذي جسد هذه الشخصية في هذه الاحتفالية الرائعة، لنعلم أنه النجم الكويتي أحمد إيراج الذي هاتفته «الأنباء» ليحدثنا عن هذه المشاركة وكواليس التصوير، فقال: منذ ليلة افتتاح هذه البطولة العالمية وأنا أعيش حالة من الفرحة والنجاح والفخر والاعتزاز لأني حظيت وتشرفت بالمشاركة في هذا العرس الرياضي العربي العالمي، وهذا شرف كبير لي أن أمثل بلدي الكويت وسط هذا الزخم الضخم.



وعن اختياره لهذه المشاركة، قال: وقع الاختيار علي من قبل القائمين على استديوهات «كتارا» في قطر والذين كانوا يبحثون عن ممثل يجيد طبقة صوت والتعبير الحركي للفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، وتشرفت بذلك، وبسبب حبي لهذا الرجل وتعلقي به لن أتردد أو أتأخر في تذكير الناس بهذه الشخصية والترحم عليه، مع علمي أن الناس لم تنسه وتذكره دائما.



وكشف ايراج عن أن الشخصية تم تقديمها باستخدام الذكاء الاصطناعي بتقنية «الهولوغرام»، مضيفا: الحمدلله وفقت في تقديمها بحكم أنني جسدت شخصية بوعدنان من قبل من خلال مسرحية «كلمتين وبس»، مشيرا الى أن تصوير وتسجيل المشاهد تم بتكتم شديد في قطر، وكتب السيناريو والحوار عبدالعزيز صفر وأخرج العمل المخرج القطري أحمد الباكر، وشاركه في المشاهد الفنان السوري فايز قزق الذي قدم شخصية «جحا» على أرض الملعب، لافتا الى أن من جسد شخصية الفنان المصري الراحل سعيد صالح هو فنان مصري شاب اسمه أحمد سعودي.