حظيت أغنية المطربة شيرين عبد الوهاب "كلها غيرانة" التي طرحتها على يوتيوب بمشاهدة وتفاعل كبيرين من المتابعين.

وحققت الأغنية نسبة مشاهدة اقتربت من 3 مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها، وتصدرت التريند على مواقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" و"فيسبوك" و"تويتر" ووصف مغردون شيرين بأنها " ملكة المشاعر " وتستاهل كل خير واكثر "أسطورة الغناء" واعتبروا "هتشتاقوا" أفضل وأحلى الاغاني التي استمعوها في الفترة الأخيرة.

وقال حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن "شيرين أجمل وأروع صوت ، بينما قال حساب أخر :" شيرين عامله قلبااااان منذ طرح الأغنية

وكانت شيرين طرحت خلال الساعات الماضية أغنية منفردة بعنوان "كلها غيرانة" الاغنية وهي من كلمات محمد مصطفى، ألحان: محمود أنور، توزيع: محمد مجدي