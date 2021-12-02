قالت الحكومة الإيطالية إن الجيش الإيطالي سيساعد في إجراء اختبارات فيروس كورونا (كوفيد19-) لدعم جهود تستهدف إبقاء المدارس مفتوحة.

وقال بيان إن الحكومة كلفت مفوض فيروس كورونا، الجنرال فرانسيسكو باولو فيجليولو، بوضع خطة لزياة سرعة الاختبارات في الفصول التي ربما تكون فيها حالات إصابة.

وبموجب الخطة، سيستخدم الجيش 11 من مختبراته البيولوجية الجزيئية في ثماني مناطق، بالإضافة إلى بنيته التحتية الخاصة بالاختبار، وستقوم المختبرات بتحليل الاختبارات التي تجري في المنازل بمساعدة فرق عسكرية متنقلة.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، قررت الحكومة هذا الأسبوع اتباع أسلوب التعلم عن بعد إذا كان هناك أكثر من تلميذين مصابين بالفيروس.

وفي الفصول التي يوجد بها طلبة أعمارهم 12 عاما فأكبر، وهي مجموعة مؤهلة للتطعيم- يسمح لأولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاح بالبقاء في المدرسة، بينما يتم ارسال غير المطعمين إلى منازلهم إذا تأكدت حالتا إصابة بالفيروس، وفقا للتقارير.

يذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي من أشد المؤيدين لإبقاء الطلبة في المدارس رغم تفشي الوباء.