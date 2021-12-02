أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى إقامة بطولة العالم للعبة داخل الصالات لعام 2024 بمدينة جلاسكو الأسكتلندية.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تُقام فيها البطولة في المملكة المتحدة، لكنها المرة الأولى في أسكتلندا، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وجرت النسخة الأحدث للبطولة عام 2018 في مدينة برمنجهام البريطانية، التي كانت أيضا المدينة المضيفة للمسابقة عام .2003

كانت جلاسكو استضافت بطولة أوروبا للقوى داخل الصالات عام 2019، بالإضافة لتنظيمها ألعاب الكومنولث عام .2014

ونقل الاتحاد البريطاني لألعاب القوى عن نيكولا ستورجن، الوزيرة الأولى في اسكتلندا، قولها إنها "مسرورة لاختيار جلاسكو... وهذا سيؤكد سمعة أسكتلندا العالمية كمكان مثالي للفعاليات وهي أخبار مرحب بها بينما نتطلع للتعافي من الوباء".

وقال إيان بياتي، رئيس اتحاد ألعاب القوى في المملكة المتحدة "يسعدنا أن نحظى بفرصة استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2024 داخل الصالات. لقد أظهر الاتحاد الدولي للقوى ثقتهم في المملكة المتحدة لاستضافة بطولات ألعاب القوى العالمية مرة أخرى، وقد أظهر التاريخ مرارا وتكرارا قدرتنا على تقديم فعاليات مذهلة".

ومن المقرر إقامة بطولة العالم للقوى داخل الصالات المقبلة بالعاصمة الصربية بلجراد في آذار/مارس القادم، على أن تستضيف مدينة نانجينج الصينية الحدث ذاته في العام التالي.

يذكر أنه كان من المقرر في الأصل أن تستضيف نانجينج البطولة عام 2020 قبل أن يتم نقلها بسبب جائحة فيروس كورونا.