أعلنت منظمة الشرطة الأوروبية "يورو بول" عن عملية مداهمات دولية تستهدف ما يسمى بـ "تدوير المال" لصالح أطراف أخرى أسفرت عن اعتقال 1803 أشخاص.

وبحسب المنظمة فإن 27 دولة شاركت في العملية التي جرت خلال الفترة من منتصف أيلول/سبتمبر إلى نهاية تشرين ثان/نوفمبر الماضيين، منها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا.

وأضافت "يورو بول" أن القوات المشاركة في العملية قبضت على مجموعة من المشتبه فيهم تعادل 4 أمثال العدد الذي تم القبض عليه في عملية مماثلة في العام الماضي.

كما أسفرت العملية الأخيرة عن اكتشاف حوالي 7000 عملية احتيال مالي خلال العام الحالي بهدف غسل أموال بمساعدة حوالي 400 بنك ومؤسسة مالية.

يذكر أن عمليات "تدوير المال" هو أحد أشكال غسل الأموال وتستخدم أفراد لا يتحملون أي مسؤولية ويقومون بعمليات تدوير غير مشتبه فيها، حيث يقدمون حسابات مصرفية شخصية لتلقي تحويلات مالية من مصادر غير قانونية بهدف إضفاء الشرعية عليها.

يذكر أن هذه هي سابع عملية مشتركة في إطار حملة "مكافحة تدوير الأموال الأوروبية" التي بدأت عام 2016، وأدت إلى تجنب خسائر بقيمة 5ر67 مليون يورو مقابل 5ر33 مليون يورو خلال العام الماضي.

وتفيد التقارير بأن محترفي غسل الأموال لديهم حيل عديدة لتجنيد الأشخاص الذين يتم من خلالهم "تدوير الأموال" ومنها استخدام مواقع التعارف والتواصل الاجتماعي.