من المقرر أن يبدأ رائدا فضاء من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) مهمة للسير في الفضاء اليوم الخميس لإصلاح هوائي معطوب بالمحطة الفضائية الدولية بعد تأجيل المهمة 48 ساعة بسبب إنذار من حطام اتضح فيما بعد أنه لا خوف منه.

ويعتزم تلفزيون ناسا بث المهمة التي تستغرق ست ساعات ونصف الساعة مباشرة. ومن المقرر أن تبدأ المهمة الساعة 1210 بتوقيت جرينتش بخروج الرائدين توماس مارشبيرن وكايلا بارون من فتحة بالمحطة المدارية على ارتفاع 402 كيلومتر فوق سطح الأرض.

والمهمة هي خامس مرة يخرج فيها مارشبيرن (61 عاما) وهو طبيب للسير في الفضاء الخارجي وأول مرة بالنسبة لبارون (34 عاما) الضابطة بإحدى غواصات البحرية الأمريكية والمهندسة النووية في أول رحلة لها في الفضاء.

وهدف المهمة هو إزالة هوائي للاتصالات اللاسلكية يتجاوز عمره الآن 20 عاما وإبداله بآخر احتياطي مخزن خارج المحطة الفضائية.

والرائدان ضمن فريق من أربعة رواد وصل إلى المحطة الفضائية في 11 نوفمبر تشرين الثاني على متن الكبسولة دراجون التابعة لشركة سبيس إكس والتي أُطلقت من مركز كنيدي الفضائي في فلوريدا للانضمام إلى رائدين روسيين وآخر من ناسا على متن المحطة.

وبعد أربعة أيام قالت ناسا إن روسيا أجرت اختبارا لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية دون تحذير مما أدى إلى تولد حقل من الحطام في مدار منخفض حول الأرض وأرغم الرواد السبعة على متن المحطة الدولية على الاحتماء بسفنهم الفضائية الراسية بالمحطة لإتاحة الفرصة للابتعاد لحين زوال الخطر.

وقالت دانا ويجل نائبة مدير برنامج المحطة الدولية في ناسا إن سحابة الحطام الناجمة عن تفجير قمر صناعي تبددت بعد ذلك.