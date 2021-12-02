قال ستيفان بانسيل الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا الأمريكية للأدوية في حوار مع صحيفة لو فيجارو الفرنسية إن الشركة مستمرة في الاستثمار في الأبحاث والتطوير، وربما يكون لديها نحو 90 منتجا تجريبيا خلال 12 إلى 18 شهرا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بانسيل القول إن حيازة الشركة مثل هذه الكمية من المنتجات سوف يجعلها مثل الشركات الكبرى نوفارتيس أو روش.

وأضاف بانسيل أن موديرنا تعمل على تصنيع منتج معزز سنوي ضد مجموعة من الفيروسات التنفسية.

وأشار بانسيل إلى أن فيروس كورونا " لن يختفى" مضيفا أن الجرعات التعزيزية ستكون ضرورية سنويا مثل لقاح الانفلونزا.

وأوضح بانسيل أن موديرنا تجرى " مباحثات رفيعة المستوى " مع السلطات الفرنسية وقال " نريد القيام بمزيد من الأمور في فرنسا، هذا لايعني الانتاج فقط. نريد أيضا إجراء مزيد من الاجراءات السريرية والمزيد من الأبحاث".