وجه النائب د.علي القطان سؤالا إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن خطة توظيف الكويتيين بنظام عقود المقاولين الذي يتم العمل به حاليا لدى مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

-صورة ضوئية من اللائحة التنفيذية لقرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بشأن تكويت العمالة الوطنية في نظام عقود المقاولين، مع شرح مدى التزام المؤسسة والشركات التابعة لها بأحكام اللائحة.

- بيان الفرق بين عدد ونسبة التكويت والتكلفة المالية قبل تطبيق نظام عقود المقاولين وبعد أن بدأ تطبيق هذا النظام، مع بيان الاستفادة من تطبيق هذا النظام وانعكاساته على مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.

- ما الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول الكويتية بهدف استقطاب وتأهيل العمالة الكويتية للعمل في القطاع النفطي الخاص؟

- ما البرامج التخصصية التي يسعى إلى تحقيقها القطاع النفطي الخاص في عقود المقاولين عبر مؤسسة البترول الكويتية لإحلال العمالة الكويتية في الأعمال النفطية محل العمالة الأجنبية؟ مع تحديد التخصصات التدريبية والبرامج التي تؤهل العمالة الوطنية للعمل بالشركات النفطية.

- كم من المتوقع أن يصل عدد المؤهلين من العمالة الكويتية في التخصصات النفطية التي يحتاج إليها هذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال عقود المقاولين؟