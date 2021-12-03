أعلنت المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية إعداد مسودة استراتيجية اقليمية لمواجهة آثار التغير المناخي تشمل تطوير قاعدة الأدلة بشأن التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته إلى جانب أهداف وآلية مقترحة للتنفيذ.



وقال الأمين العام التنفيذي للمنظمة د.جاسم بشارة في بيان صحافي إن المنظمة عقدت أخيرا اجتماعا افتراضيا بالتعاون مع مركز البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية في لندن (سيفاس) بمشاركة الدول الأعضاء بالمنظمة لاستعراض جهودها في مواجهة آثار التغير المناخي في المنطقة البحرية للمنظمة. وأكد إدراك المنظمة للمخاطر الكبيرة التي يشكلها تغير المناخ على البيئة البحرية والساحلية في منطقة عمل المنظمة، مبينا ان الدول الاعضاء استعرضت أنشطتها وإجراءاتها للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي للاستفادة منها وصياغة الاستراتيجية الاقليمية للمنطقة.



وأضاف انه تم عمل مسوحات شاملة للوقوف على آثار التغير المناخي في البيئات الساحلية والتي تشمل المنطقة البحرية للمنظمة الممتدة من أقصى شمال الخليج إلى آخر حدود السواحل العمانية.



وذكر انه من أهداف الاستراتيجية دعم الدول الأعضاء في بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ والوفاء بالتزاماتها تجاه عملية اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ المتعلقة بتغير المناخ البحري والساحلي ودعم تبادل المعرفة وبناء القدرات وتطوير الشبكات بين الدول الأعضاء لتقييم آثار التغير المناخي ومعالجته. وأفاد بأنه من ضمن الأهداف أيضا تسهيل التنسيق من أجل الرصد والتقييم الفعالين لتأثيرات التغير المناخي عبر تقارير منسقة اقليميا عن تطوير المحركات الفيزيائية والكيميائية للمناطق البحرية والساحلية وتقديم مراجعات منسقة اقليميا للاثار الايكولوجية والمجتمعية لتغير المناخ البحري والساحلي وتطوير تقييمات الأثر والمخاطر على المستوى الاقليمي.