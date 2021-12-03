موعد انعقاد اللجنة المشتركة بين الكويت والإمارات بات قريباً جداً ونأمل مزيداً من التقدم

السفير النيادي: الحضور الكبير يدل على حب الكويتيين للإمارات والوئام الشامل بين البلدين

دارين العلي



أعلن وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد أن موعد انعقاد اللجنة المشتركة بين الكويت والإمارات بات قريبا جدا، آملا مزيدا من التقدم في العلاقات بين البلدين الشقيقين في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، والرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قائلا «أدام الله هذه العلاقة إلى أبد الآبدين».



جاء ذلك خلال احتفال السفارة الإماراتية بالذكرى الخمسين لليوم الوطني الإماراتي، وذلك يوم أمس الأول في فندق جميرا بحضور عدد كبير من قيادات الدولة وعدد من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي والشخصيات العامة.



وعبر الناصر عن سعادته لمشاركته في هذه المناسبة المهمة التي تجسد التقدم الذي أحرزته الإمارات في جميع المناحي المتعلقة بالتطور المدني والتنموي والثقافي والاجتماعي والتربوي، مضيفا: «نهنئ الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بهذا اليوم الوطني الذي هو بمنزلة العيد ليس فقط للإمارات والكويت ولكن كذلك للخليج العربي ودولنا العربية والإسلامية»، متمنيا المزيد من التقدم والأمن والأمان والرفاه والازدهار للإمارات وكذلك بالنسبة للعلاقات بين البلدين الشقيقين.



وعن موعد القمة الخليجية وتحضيرات اللجان استعداد لعقدها، قال الناصر إنه بعد «قمة العلا» التي انعقدت مطلع هذا العام، انطلقت مرة أخرى اللجان المشتركة وورش العمل والفرق في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وكذلك في دول المجلس المختلفة، وستعقد القمة في ظل قيادة وحكمة قيادات دول الخليج، ونحن متفائلون للغاية بأنها ستكون قمة ناجحة ومفصلية فيما يخص العمل الخليجي المشترك.



هذا، ووصف سفير الإمارات لدى البلاد د.مطر النيادي احتفالات السفارة بالذكرى الخمسين للاتحاد وكأنها احتفال داخل الإمارات وذلك لفرحة ومشاركة عدد كبير من المسؤولين والمواطنين والمقيمين بهذه المناسبة، وهو ما يدل على حب الكويتيين لدولة الإمارات والوئام الشامل بين البلدين الشقيقين.



وتمنى المزيد من التكامل والتنسيق والتعاون بين قيادتي البلدين الرشيدتين.



بدوره، هنأ السفير العماني د.صالح الخروصي دولة الإمارات بعيدها الوطني، مؤكدا أن العلاقات الخليجية علاقات حميمية وعلاقة أشقاء وأن السلطنة دائما ما تدعو إلى الوفاق والوئام الخليجي.



وحول فتح الأجواء، قال إن الوضع الوبائي في السلطنة تحسن كثيرا مما يدعو إلى تقديم تسهيلات لدخول السلطنة.



من جهته، تقدم السفير البحريني صالح المالكي بالتهنئة إلى دولة الإمارات بالمناسبة، مؤكدا أن ذكرى اتحاد الإمارات هو يوم تاريخي ومبارك سطر تاريخ الازدهار والتطور، مستذكرا مناقب مؤسس الإمارات المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من التطور والنمو.



وأشار إلى أن هذه الاحتفالية تعد الأولى بعد جائحة كورونا، وهذا دليل على نجاح الخطط التي قامت بها الحكومة الكويتية في هذا الصدد.



وأكد أن مسيرة مجلس التعاون الخليجي مسيرة مباركة وأن اجتماعات قادتها دائما ما تكون لصالح المنطقة وشعوبها وان بلاده تتمنى لمسيرة دول الخليج النجاح والتقدم.



وحول موعد انعقاد اللجنة المشتركة البحرينية الكويتية، قال إنه كان هناك اتفاق بين الجانبين أن تعقد بشكل مباشر ولكن ظروف «كورونا» أجلت ذلك، لافتا إلى أنها ستعقد قريبا في الكويت.



من جهتها، هنأت السفيرة الأميركية لدى البلاد ألينا رومانوسكي بالعيد الوطني الإماراتي الخمسين، وقالت «أنا سعيدة بمشاركتي في هذه المناسبة».



حمد جابر العلي: الإمارات وصلت للفضاء.. والكويت معها يداً بيد إلى مزيد من التطور والتقدم

هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي قيادة الإمارات العربية المتحدة وشعبها باسم الكويت، لافتا إلى أن الإمارات والكويت دائما في قارب واحد والاحتفالات والمناسبات مشتركة فيما بين البلدين.



وأشار إلى أن دولة الإمارات اليوم وصلت للفضاء والقمة والكويت معها يدا بيد إلى مزيد من التطور والتقدم نحو الأعلى.



وعن موعد وصول طائرات اليوروفايتر المتعاقد عليها مع إيطاليا، قال وزير الدفاع إنها ستصل في موعدها المحدد دون تأخير.



ومن المقرر بحسب تصريحات إيطالية أن تصل هذه الطائرات إلى الكويت في 14 ديسمبر الجاري.

ثامر العلي: استمرار مسيرة العمل المشترك

ترحم وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي على مؤسس دولة الإمارات والذي كان أحد مؤسسي مجلس التعاون مع أخيه المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد.



وقال العلي: كنا ونحن صغار نناديهم بـ «بابا جابر» و«بابا زايد»، معبرا عن أمله في أن تستمر مسيرة العمل والتعاون الخليجي المشترك بمزيد من التقدم والتطور.

كامل العبدالجليل: «إكسبو دبي»ملتقى العقول وصناعة المستقبل

هنأ الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، لافتا إلى أنها مناسبة يفرح بها الجميع على امتداد دول الخليج، مشيدا بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.



وقال إنه في المجال الثقافي باتت دولة الإمارات في مقدمة الدول الرامية إلى مزيد من تحقيق المكاسب في مجال الثقافة والمعرفة والفنون والمحافظة على التراث الشعبي والوطني، لافتا إلى أن ما يحققه «إكسبو دبي» حاليا يجعلنا أكثر اعتزازا بهذه الدولة التي تنظم هذا الحدث والذي يعتبر ملتقى العقول وصناعة المستقبل ويقرب دولة الإمارات إلى العالم، معتبرا أن الثقافة هي الأداة التي تصنع التعايش الإنساني والتعاون الدولي.

السفير الألماني: إجراءات المستثمرتؤخر فتح فرع جامعة ميونيخ في الكويت

بسؤاله عن فتح فرع لجامعة ميونيخ في الكويت، قال السفير الألماني ستيفان موبس: إن المشاورات جارية بهذا الخصوص وإن الموضوع لا يتعلق بإجراءات حكومية وإنما يتعلق بالإجراءات التي يجب تنفيذها من قبل المستثمر الكويتي لأن هذا الاستثمار تابع للقطاع الخاص وليس الحكومي، مشيرا إلى أنه التقى مع المستثمر آملا افتتاح الجامعة في المستقبل القريب.



وعن التسهيلات المتعلقة بحصول المواطنين على تأشيرة تشنغن من السفارة الألمانية، قال السفير الألماني إن هناك تطورا كبيرا بهذا الموضوع وإن الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول رفع التأشيرات عن الديبلوماسيين والجوازات الخاصة سارية ما سمح بتسهيل دخول هؤلاء إلى بلاده.



وهنأ السفير ستيفان موبس دولة الإمارات بعيدها الخمسين، مؤكدا أن العلاقات الألمانية - الإماراتية تشهد تطورا كبيرا، لافتا إلى أن الرئيس الألماني كان يعتزم زيارة الإمارات، ولكن جائحة كورونا أخرت ذلك.