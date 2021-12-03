بشرى شعبان



بحضور الرئيس الفخري للنادي الرياضي الكويتي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله وحشد من المهتمين بشؤون المعاقين، افتتحت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أمس معرض «أنا مواهب» بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة، وبالتعاون بين الهيئة وإدارة مجمع الأفنيوز وكوكبة من الأبناء المبدعين من لإبراز مواهبهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع اجتماعيا وثقافيا.



وأكدت نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عنود الوزان حرص الهيئة على إبراز مواهب وابتكارات ذوي الاعاقة وتسليط الضوء على مواهبهم وإنجازاتهم، مشيدة بجميع المشاركين في المعرض، لافتة الى ان ابراز قدراتهم من أولويات عمل الهيئة، متوجهة بالشكر لإدارة مجمع الأفنيوز على رعايتهم الكريمة للمعرض وتسخير إمكانيتهم لنجاح الفعالية.



بدورها، قالت الشيخة شيخة العبدالله، أفتخر بكل مشاهدته من ابداعات ابنائنا من ذوي الاعاقة هذه الفئة العزيزة على قلوبنا فبإصرارهم حققوا الإنجازات على المستوى العالمي، وهذا أيضا بفضل رعاية الدولة واهتمام أولياء الأمور.