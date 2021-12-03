أكد نائب رئيس اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطـــات المتعلقـــة بمكافحة انتشار «كورونا» المدير العام للبلدية م.أحمد المنفوحي استمرار الفرق الميدانية الرقابية للجهات الحكومية المعنية في عملها بتطبيق الاشتراطات الصحية للمحافظة على استقرار الوضح الصحي في البلاد وسط رصد حالات للمتحور الجديد «أوميكرون» في بعض دول العالم.



وقال المنفوحي لـ «كونا» عقب اجتماع اللجنة في قصر السيف برئاسته أمس إن اللجنة تراقب الأوضاع الإقليمية والدولية إثر إعلان بعض الدول تسجيل حالات للمتحور «أوميكرون»، مجددا التأكيد على استقرار الوضح الصحي في البلاد، مضيفا أن الوضع الصحي مستقر ومطمئن وفقا لبيانات وزارة الصحة خلال الأيام الماضية التي أكدت قلة حالات الإصابة بفيروس كورونا وخلو العناية المركزة من الحالات الحرجة وعدم وجود أي حالات وفاة، لكن علينا أن نكون حذرين وألا نسمح بالتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، لذا ستستمر الفرق الميدانية الرقابية بالعمل للمحافظة على استقرار الوضع الصحي.



وذكر أن اللجنة اتخذت في اجتماعها عدة إجراءات بشأن التشديد على ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية بهدف المحافظة على استقرار الوضع الصحي في الكويت بعد أن لمست تهاونا من بعض المجمعات التجارية والمحلات والفنادق على مرتادي هذه الأماكن بعدم اشتراط وضع الكمام وعدم التأكد من تلقيهم اللقاح المعتمد.



ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستمرار بالالتزام بالاشتراطات الصحية بشأن وضع الكمام وإبراز شهادة «مناعة» لتلقي اللقاح المعتمد والتعاون مع الموظفين في المجمعات التجارية والمحلات والفنادق لتسهيل عملية دخولهم لهذه الأماكن طبقا لقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص من أجل الحفاظ على استقرار الوضع الصحي في البلاد، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية الرقابية لوزارة الشؤون ستقوم بزيارات إلى الجمعيات التعاونية والفرق الميدانية الخاصة بالبلدية والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للقوى العاملة ستتواجد في المجمعات التجارية والمحلات والفنادق للتأكد من التزام هذه الأنشطة التجارية ومرتاديها بتطبيق الاشتراطات الصحية بغية المحافظة على استقرار الوضع الصحي في البلاد.