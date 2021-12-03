راماشاندران: نطلق من جديد وجهة فريدة ومميزة لا تتوافر لها رحلات مباشرة مع الكويت

تواصل طيران الجزيرة توسعها مع عودة حركة السفر إلى طبيعته، حيث أطلقت مساء أول من أمس، أولى رحلاتها إلى ألماتي أكبر مدن كازاخستان، حيث يعد هذا الخط الأول الذي يتم تشغيله بين الكويت وكازاخستان ويدعم الطلب المتزايد على الوجهات السياحية الجديدة، وكذلك الفرص التجارية بين البلدين.



وتعليقا على إطلاق الخط الجديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: «تطلق طيران الجزيرة من جديد وجهة فريدة ومميزة لا تتوافر لها خطوط رحلات مباشرة وتمنح المسافرين المزيد من الخيارات والقيمة للاستمتاع بالأنشطة العديدة التي توفرها كازاخستان مع طبيعتها الخلابة وثقافتها الغنية واقتصادها المتقدم».



من جهته، رحب سفير جمهورية كازاخستان لدى الكويت عظمات بيرديباي، بافتتاح هذا الخط المباشر. وشدد على أنه سيساهم في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين البلدين.



وتخدم طيران الجزيرة مدينة ألماتي بواقع رحلتين أسبوعيا، حيث تغادر الكويت يومي الأربعاء والأحد، وذلك كما يلي:



٭ رحلة رقم (J9 637) أيام الأربعاء والأحد، تغادر من الكويت الساعة 6 مساء، وتصل إلى ألماتي الساعة 12:55 بعد منتصف ليل اليوم التالي.



٭ رحلة رقم (J9 638) أيام الاثنين والخميس، تغادر من ألماتي الساعة 1:55 صباحا، وتصل إلى الكويت السعة 4:45 صباحا.



وتغطي وكازاخستان مساحة 2.7 مليون كيلومتر مربع، وهي تاسع أكبر منطقة في العالم ووجهة فريدة لمجموعة واسعة من الأنشطة السياحية مثل المغامرات وتجربة الطعام والرياضات بأنواعها وكذلك السياحة البيئية والثقافية.



وتعد الدولة أيضا وجهة مثالية للعائلات حيث تتوافر فيها أنشطة ترفيهية ذات طابع خاص تستهدف الأطفال على وجه التحديد. كما توفر كازاخستان فرصا واعدة في القطاعات التجارة والصناعية بفضل اقتصادها القوي القائم على النفط.



جدير بالذكر أنه يجب على المسافرين الامتثال بلوائح السفر المحلية الخاصة بحالة التطعيم ضد فيروس كورونا، وفحص «PCR» قبل الحجز.