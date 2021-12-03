أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 سنة، حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا كل يوم أربعاء طوال العام على جميع عملاء شريحة «Bloom» وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم.



كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 دينار لكل منهم.



ويبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom الخامس والثلاثين لهذا العام، وهم: خالد فهد سالم العجمي، غدير عزمي أحمد عبد الرزاق، عبدالله إسماعيل علي الأنصاري، خالد عمرو أحمد أسعد عوض، غالية جاسم محمد الظفيري.



كما يبارك البنك لفائزي سحب «المكافآت الطلابية الشهري» لعملاء Bloom التاسع لهذا العام، وهم: عبدالله حسين عبدالله عنان، ثريا عايد أحمد الشمري، حصة صالح محمد العسلاوي، ميثاء عجران ضويحي الهاجري، مريم أحمد محمد الحجيلان العازمي.