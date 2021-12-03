فازت لائحة الوحدة النقابية كاملة في انتخابات مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزيف القصيفي التي جرت في مقر الاتحاد العمالي العام. واللائحة تضم كلا من: جوزيف القصيفي، صلاح تقي الدين، نافذ قواص، جورج شاهين، علي يوسف، واصف عواضة، سكارليت حداد، يمنى شكر غريب، وليد عبود، هنادي السمره، جورج بكاسيني، غسان ريفي. وأعلن نقيب المحررين جوزيف القصيفي فوز لائحته «الوحدة النقابية»، لافتا إلى أن «هذا اليوم كان يوما نقابيا بامتياز وكانت نسبة المشاركة مرتفعة جدا، أريد أن أقول ان هذا اليوم الانتخابي قد انقضى بكل شفافية وبكل احترام وديموقراطية». وقال: «غدا يوم آخر ونمد يدنا للجميع، وكلنا معا من أجل نقابة متجددة وصناعة إعلامية وطنية».