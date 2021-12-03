هادي العنزي

تولع بالصيد وهو بعمر 8 سنوات، فكانت الاسياف الجنوبية اولى محطاته، وبعد تسكير اغلب مواقع الصيد وخصوصا الجون انتقل بخيطه الى سلطنة عمان بسبب تنوع محادقها وأسماكها، صفحة «بحري» تلتقي بالحداق محمد الكندري الذي حدثنا عن السمكة الحاضرة الآن، واكثر ما يميز جزيرة مصيرة، وما هي مواسم الصيد بسلطنة عمان، ومتى يكون الصيد «سماري»، كما اطلعنا الكندري على اسعار تكلفة تأجير الطراريد العمانية، واكثر ييمة تستخدم للصيد في عمان، واكثر المناطق التي تتأثر بخريف صلالة من ناحية الامواج والضباب، وأسباب دمار بحر الكويت، والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة، فإلى التفاصيل:



تولعت بالصيد وحب البحر وأنا بعمر 8 سنوات مع ولد خالي وولد عمي، وكنا نروح جنوب الكويت حق شاليه ولد عمي، وبدايتي كانت حداق اسياف طبعا كنا عليمية وبدينا نتعلم شوي شوي حتى عرفنا طريقة الموادع وحسبة المايات وشكة الييمة وانواع الييم حق كل سمجه، وبعد التعمق بهواية الحداق وكبرنا اشترينا طراد ألمنيوم وبدأنا نغزو اغلب المحادق.



أتعب علي الييمة الطازجة



ويضيف: في هذه الايام التي نحن فيها قبل دخول البرد القارص، تكون الاجواء جميلة ومعها يحلي الصيد وخصوصا ان السمجة الحاضرة الآن السبيطي والمزيزي والشعم والنويبي متوافر بجزيرة عوهة والحيشان والدفان والرشدان واتعب علي الييمة الطازجة.



أسباب الانتقال لصيد الخارج



ويتابع: تسكير اغلب المواقع الشمالية الفترة التي طافت مثل الحيشان والرشدان وبعض اماكن الدفان والجون وشح السمجه جعلتني اوجه دفة طرادي وخيوطي الي خارج الحدود وخصوصا سلطنة عمان الشقيقة وهي بالنسبة لي بيتي الثاني كوني درست فيها وعشت فيها ودائما اروح لها من مرتين الى ثلاث مرات في السنة والصيد فيها قوي، جزيرة مصيرة هي الأفضل وسمكتها متوافرة ومتنوعة من العندقه وثور العندق الهامور البالول الحمام بأنواعه.



استخدام السماري لسببين



ويضيف: مواسم الصيد بسلطنة عمان تبدأ من نصف شهر سبتمبر ولغاية شهر مايو، والمناطق الشرقية والجنوبية تتأثر بخريف صلالة من نصف شهر يونيو لغاية شهر سبتمبر، التأثير يكون بالأمواج والضباب على بعض المناطق، وبالنسبة للييم المستخدم دائما ما يكون العوم والخثاق، واستخدام «السماري» يكون لسببين الأول اذا كانت الماية شادة وقوية في بعض المواقع، والثاني في حالة اذا تبحث عن مكان فيه صيد جيد.



تكلفة الطرار العماني



ويضيف: لم اجرب اني أستأجر قوارب صيد لأن جميع طلعاتي مع الربع ولكنني اعرف اسعارها واشوفها ممتازة لمجموعة، وفي النهاية هي «قطية» منها تستمتع بالصيد وتوسع صدرك وتغير جو، التكلفة تقريبا للقارب الواحد 140 دينارا ممكن فيه اغلى يعني اذا خمسة اشخاص بالقارب ما يطلع عليك ذاك المبلغ بالنهاية تقدر تبيع صيدك على المصانع وانت مستمتع بالرحلة واتسكر فلوس طلعتك وكما يقول المثل «اخذ من جيسه وعايده».



صيد عمان تجربة ناجحة



ويقول: تجربة الصيد في سلطنة عمان ناجحة وجميلة فيها التنوع بالمحادق والسمج، وكل منطقة لها طريقة بالصيد ويجب ان تسأل عند التوجه الى أي منطقة صيد او على الاقل عندك خلفية عن المكان اللي رايح له، الامكانيات بسيطة ومتواضعة ترجعك للماضي الجميل وبساطة الشعب العماني الطيب الذي يقدم لك اي مساعدة تحتاجها وهذا ما يميز السلطنة.



ختامية



واختتم الكندري قائلا: مع الاسف بحرنا تدمر بكل ما تعنيه الكلمة، فأصبحت رؤية الزيوت ومخلفات المصانع والأكياس والعلب الفارغة شيئا طبيعيا، وغير ذلك الصيد الجائر من القراقير والمشابك وشباك الصيد«العديد» استنزفت الاسماك، فأصبح الصيد «تلاقيط» واقول لإخواني الحداقة عليكم بتجربة الصيد في سلطنة عمان.