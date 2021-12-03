عبدالله قنيص



لم يكتف وافد باكستاني بإتلاف مركبتين فارهتين والهرب وإنما دخل جمعية تعاونية وجمع أغراضا ولدى وصوله إلى الكاشير رفض دفع قيمة الأغراض.



وكما يقال «إذا عرف السبب بطل العجب»، والسبب فيما ارتكبه الوافد وهو من مواليد 1983 انه كان في حالة سكر شديد. وبحسب القضية التي حملت رقم 95/2021 اتلاف عمد في مخفر جابر العلي فقد تقدم ببلاغ الى المخفر مواطنان، الأول أبلغ بتعرض سيارته الرباعية للإتلاف، والثاني أبلغ عن تعرض سيارته التي تتجاوز قيمتها الـ 15 ألف دينار للإتلاف أيضا، وأكدا أن كاميرات المنزل صورت مركبة يقودها وافد هي التي اصطدمت بمركبتيهما.



وقال مصدر امني: خلال تسجيل قضية تلقت العمليات بلاغا من جمعية جابر العلي يفيد بأن شخصا غير طبيعي أخذ أغراضا ويرفض دفع قيمتها، وبانتقال رجال الأمن كانت المفاجأة أن الوافد هو نفسه من اصطدم بمركبتي المواطنين، وانه في حالة سكر شديد.