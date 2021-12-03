أعرب المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن سعادته بالانتصار على أتلتيك بلباو 1-0 في المباراة المؤجلة من منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الاسباني لكرة القدم «الليغا».



وقال أنشيلوتي خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لعبنا ضد فريق جيد للغاية، حيث لعبوا بكثافة بعدما استراحوا أكثر منا بيومين وعانينا في آخر 20 دقيقة».



وأضاف: «أحببت نهاية المباراة أكثر من الشوط الأول، حيث بدا الشوط الأول كأنه استعراض، ولعبنا بدون أي تهديد يذكر».



وتابع أنشيلوتي: «في الجزء الأخير من المباراة كان الفريق متعبا، وهو تقييم يجب أن أقوم به للمباراة التالية، وحاولت أن أدفع بلاعبين لديهم المزيد من الطاقة».



وجاء هدف الفوز لريال مدريد عن طريق الفرنسي كريم بنزيمة (40).



وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 20 نقطة في المركز الثامن.



إلى ذلك، يحل ريال مدريد ضيفا على ريال سوسيداد في سان سيباستيان في المرحلة الـ16 من «الليغا» غدا السبت.



ويسعى الفريق الباسكي للحفاظ على سجله نظيفا من الهزائم على أرضه، بعد جولتين عجز خلالهما عن تحقيق الفوز، حيث تعادل أمام فالنسيا ثم خسر على يد إسبانيول، في ثاني هزيمة يتجرعها منذ بداية الموسم.



أما صاحب المركز الثاني، أتلتيكو مدريد فسيستضيف ريال مايوركا على ملعب واندا متروبوليتانو الذي لم يشهد هزيمة «الأتلتي» منذ بداية الموسم، وسيخوض اللقاء منتشيا عقب الانتصار في الجولة الماضية على قادش (4-1)، وهو الفوز الأكبر لرجال سيميوني في هذه النسخة من «الليغا».



من جانبه، سيستقبل برشلونة، الذي احتفل لأول مرة بانتصارين متتالين في الدوري الإسباني بعد الفوز في الجولة الماضية على فياريال (3-1)، منافسه القادم ريال بيتيس قبل أيام قليلة من زيارة بايرن ميونيخ المصيرية في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



ورغم موقفه الصعب في دوري الأبطال، يبدو أن «البارسا» تحت قيادة مدربه الجديد ولاعبه السابق تشافي هيرنانديز، بدأ يعود للمسار الصحيح في «الليغا»، على الرغم من أنه مازال بعيدا عن مكانه الطبيعي بالترتيب، حيث يحتل المركز السابع بفارق 13 نقطة عن المتصدر، ولو أنه خاض مباراة أقل.



وبمباراة أقل أيضا، يحتل إشبيلية المركز الرابع برصيد 28 نقطة، أي بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو وريال سوسيداد، وسيستضيف فياريال.



هذا، وتنطلق اليوم مباريات المرحلة، حيث يلتقي غرناطة مع ديبورتيفو ألافيس.