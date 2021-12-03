دفع نابولي ثمن تهاونه وفرط في فوز سهل كان في متناوله، بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه 2-0 على ضيفه ساسوولو، ليسقط أمامه في فخ التعادل 2-2 في المرحلة الـ 15 لبطولة الدوري الإيطالي «الكالتشيو»، فيما عاد ميلان للانتصارات، بفضل فوزه الكبير 3-0 على مضيفه جنوى.



رغم التعادل بقي نابولي، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، متربعا على قمة الترتيب برصيد 36 نقطة، فيما ارتفع رصيد ساسوولو إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر.



وتقدم «البارتينوبي» بهدفين عن طريق فابيان رويز (51)، ودريس ميرتينز (60)، قبل أن يعادل ساسوولو النتيجة بواسطة جيانلوكا سكاماكا (72)، وجيان ماركو فيراري (89).



وأعاد ميلان البسمة إلى وجوه جماهيره، بعدما حقق انتصارا ثمينا ومستحقا 3-0 على مضيفه جنوى.



وارتفع رصيد «الروسونيري»، الذي حصد نقطة وحيدة في مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة، إلى 35 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد جنوى عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).



وسجل ثلاثية ميلان كل من زلاتان إبراهيموفيتش (10) والبرازيلي جونيور ميسياس (45+2 و61).



وأكد إنتر ميلان مجددا جديته في الدفاع عن اللقب الذي أحرزه للمرة الأولى منذ 2010، وذلك بفوزه على ضيفه سبيتسيا 2-0.



وأحرز «النيراتزوري» هدفيه عن طريق روبرتو غاليارديني (36) ولاوتارو مارتينيز من ضربة جزاء (58).



وحقق إنتر فوزه الثالث تواليا والعاشر للموسم ليرفع رصيده الى 34 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف نابولي ونقطة خلف ميلان.



وبدأ روما يبتعد أكثر فأكثر عن دائرة الصراع على اللقب، وذلك بعد تلقي فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هزيمته السادسة للموسم بسقوطه على أرض بولونيا بهدف سجله السويدي ماتياس سفانبرغ (35)، مانحا فريقه نقطته الـ 24 في أعلى مجموع له بعد 15 مرحلة منذ موسم 2002-2003 (27 نقطة في حينها) بحسب «أوبتا» للإحصاءات.



وتجمد رصيد «الذئاب» عند 25 نقطة في المركز الرابع بفارق ست نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل والذي يحتله أتالانتا.



ويعود ثلاثي الصدارة للجد غدا السبت في افتتاح المرحلة الـ 16، حيث يستضيف نابولي منافسه أتالانتا في مباراة صعبة وحساسة للطرفين، في حين يخوض إنتر مواجهة في غاية الصعوبة كذلك عندما يحل ضيفا على روما، كما يأمل ميلان في تجاوز منافسه ساليرنيتانا دون أضرار.