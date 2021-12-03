أوقف نيس قطار انتصارات مضيفه باريس سان جرمان، التي استمرت في مبارياته الأربع الأخيرة ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما فرض عليه التعادل السلبي في المرحلة الـ 16 للمسابقة. ورغم التعادل، ظل سان جيرمان متربعا على الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه أولمبيك مارسيليا، فيما رفع نيس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع. وأسفرت باقي المباريات عن فوز موناكو على مضيفه آنجيه 3-1، وليل على مضيفه رين 2-1، وستاد ريمس على مضيفه ليون بنفس النتيجة، وأولمبيك مارسيليا على مضيفه نانت 1-0، فيما تعادل كليرمون مع ضيفه لانس 2-2، كما فاز بريست 1-0 على ضيفه سانت إتيان، وستراسبورغ على ضيفه بوردو 5-2، ومونبيلييه على مضيفه ميتز 3-1، وتروا على ضيفه لوريان 2-0.



هذا، وتقام غدا السبت 3 مباريات في افتتاح المرحلة الـ17 من المسابقة، حيث يلتقي مرسيليا مع بريست، وليل مع تروا، ولانس مع باريس سان جرمان.