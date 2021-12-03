الرئيس الأميركي السابق ترامب، يشير الى احتمال ترشح الدوقة ميغان ماركل لرئاسة الولايات المتحدة، ويقول إن ذلك سيدفعه للترشح ضدها لأنه ليس معجبا بها.

«هناك شائعات تقول إن ميغان ماركل تفكر في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة بمساعدة الديموقراطيين»

بول ماكارتني، المغني البريطاني، يصف الراحل جون لينون وزوجته يوكو أونو، ويؤكد أن وجود الزوجة في كواليس البيتلز أربك الفرقة.

«أغرم بها ولم يطق مفارقتها، حتى أثناء البروفات، مما أربك البيتلز»

كريسي تيغن، الممثلة الأميركية، تحذر الشابات من إجراء عمليات تجميل وتكثيف الحواجب التي أجرتها على نفسها لكن أفزعتها النتيجة بعد فترة.

«توم كروز يوقع أوتوغرافات كل معجبيه، حتى لا يتبقى أحد يحمل أوتوغرافا دون توقيع»