انتشر الفترة القليلة الماضية خبر عن تعرض الفنان محمد الشرنوبي لحادث سير تسبب في دخوله المستشفى بعد نشر صورة له وهو ملطخ بالدماء.



وقال مصدر، حسب مجلة «لها»، إن الشرنوبي بخير ولم يتعرض لأي أذى، والصور المنتشرة هي من عمل فني يقوم بتصوير حاليا ضمن مشهد سيتسبب في دخوله المستشفى وهو في حالة مزرية وآثار الدماء تغطي وجهه وملابسه بالكامل ومنقولا على سرير العناية المركزة.



في سياق فني، يستمتع محمد الشرنوبي بالنجاح الذي مازال يحققه في أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما من خلال فيلم «فرق خبرة» بمشاركة هدى المفتي في آخر أعمال الراحلة دلال عبدالعزيز، وتدور أحداث الفيلم في إطار «لايت كوميدي» بين شخصيات العمل والتي يظهر الشرنوبي من خلاله بشخصية «ناجي».



وكان فيلم «فرق خبرة» يحمل سابقا اسم «الفنار» قبل تغييره، ويلعب بطولته كل من: محمد الشرنوبي، هدى المفتي، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي، طه دسوقي، سينتيا خليفة، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب.



كما شارك الشرنوبي أخيرا في العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي»، إخراج مجدي الهواري، وبطولة: يحيى الفخراني، وإياد نصار، وكارمن سليمان، وسما إبراهيم، وناصر سيف، وحسن العدل، وإسماعيل فرغلي، ورضا إدريس، ولبني ونس، وعلاء قوقة.