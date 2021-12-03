رجب حامد لـ «الأنباء»: 60% من المبيعات سبائك و10% مشغولات.. وزيادة الطلب على السبائك ذات الأحجام المتوسطة

علي إبراهيم

بالتزامن مع الإعلان عن ظهور المتحور الجديد لڤيروس كورونا «أوميكرون»، شهدت مشتريات الذهب في الكويت زيادة مطردة، حيث غير المتحور الجديد دفة المستهلكين ليرتفع الطلب على السبائك بالأحجام المتوسطة لتتغلب على مشترياتهم من المشغولات.



وتفصيليا، قال خبير الذهب والمعادن الثمينة، رجب حامد، لـ «الأنباء» إن المعتاد مع بوادر أي أزمة جديدة أن يلجأ المواطنون والمقيمون إلى شراء الذهب بهدف التحوط من آثار الأزمة المتوقعة وحفظ قيمة السيولة المتوافرة لديهم في ملاذ آمن.



وذكر أن الإعلان عن «أوميكرون» أثار حفيظة المواطنين والمقيمين ليتحول سلوكهم الشرائي خلال الأيام القليلة الماضية إلى السبائك على حساب المشغولات الذهبية بنسبة 60% من حجم المبيعات لـ «السبائك» و40% لـ «المشغولات».



وقال رجب ان مشتريات المواطنين والمقيمين من السبائك قبل الإعلان عن المتحور الجديد من «أوميكرون» كانت تتركز على السبائك من وزن 5 إلى 10 غرامات، ولكن مع الإعلان عن «أوميكرون» ظهرت هناك تخوفات من أن تتكرر الإجراءات الاحترازية على مستوى العالم ما دفع الكثير من المواطنين والمقيمين إلى حفظ قيمة السيولة المالية المتوافرة لديهم من خلال شراء الذهب وهو ما ظهر فعليا في تغير معدلات الشراء إذ ارتكز شراء السبائك على أوزان 50 و100 غرام.



وفسر رجب ارتفاع الطلب على سبائك الـ 50 و100 غرام بان الشراء في السابق قبل أوميكرون كان يعتمد على قيام المستهلكين من مواطنين ومقيمين بشراء الذهب بجزء محدد من مدخراتهم فقط، فكان الطلب على سبائك الـ 5 و10 غرامات، ولكن مع «أوميكرون» بدأ التوجه يتغير وبدأ المستهلكون يشترون بكل مدخراتهم ذهبا حفاظا على القيمة وهو ما ضاعف الطلب على سبائك الـ 50 و100 غرام.