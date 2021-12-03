بيروت : أعلن وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته من منصبه بعد تسببه في أسوأ أزمة ديبلوماسية تصيب العلاقات بين لبنان ودول الخليج العربي، اثر تصريحاته المسيئة للمملكة العربية السعودية.

وقال قرداحي في مؤتمر صحافي من وزارة الاعلام، ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ذاهب الى السعودية بزيارة فرنسية، وان الرئيس نجيب ميقاتي ابلغه ان الفرنسيين يرغبون في استقالتي وان لديه ضمانات بأن ماكرون سيفتح موضوع إعادة العلاقات مع لبنان لذلك قررت التخلي عن موقعي الوزاري على ان أظل في خدمة وطني.



وجدد تأكيده ان المقابلة التي وردت فيها الإساءة كانت قبل شهر من تعيينه وزيرا للإعلام ، وان ما ورد فيها جاء عن حسن نية .



وكان قرداحي قال في تصريحات لقناة "الجزيرة" ان استقالته هي ورقة لفتح الأبواب لحل الأزمة، وانها بادرة حسن نية يحملها الرئيس الفرنسي ماكرون الى الرياض.