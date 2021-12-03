أكد السفير الشيخ عزام مبارك الصباح ممثلا عن وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حرص الكويت المشاركة في منتدى (روما ميد) في العاصمة الإيطالية روما باعتباره منصة مهمة لمناقشة وتداول الأفكار البناءة والرؤى للمساهمة في تعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة والمستدامة في المنطقة.

وقال السفير الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ان حضور منتدى روما لحوارات المتوسط (روما ميد) ينبع من حرص الكويت الدائم على المساهمة ودعم كافة المبادرات والمسارات الرامية الى تعزيز الاستقرار والسلام والازدهار لدول وشعوب المنطقة لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم

وأكد أهمية هذا المنتدى الذي تستضيفه جمهورية ايطاليا الصديقة في مرحلة دقيقة من التحولات والتحديات التي تفرض التطلع بايجابية الى آفاق التعاون المشترك وتطويره على نحو شامل للتنمية المستدامة المشتركة وبما يسهم أيضا في جهود التعافي من الجائحة ومواجهة التحديات المناخية والبيئية بالعمل على إنهاء بؤر الصراع وتداعياتها الانسانية المؤلمة.

والتقى السفير الشيخ عزام الصباح على هامش المنتدى المستشارة الديبلوماسية لرئيس الجمهورية الايطالي الوزيرة المفوضة ايمانويلا دأليساندرو، حيث ناقشا أهداف المنتدى السنوي الذي تنظمه وزارة الخارجية الايطالية ليكون بمنزلة فرصة لطرح ومناقشة القضايا والتحديات المشتركة في الاقليم وبينه وبين أوروبا لتبادل الرؤى واستنباط الحلول.

وتتمحور حوارات ومداولات المنتدى الذي افتتحه رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي حول أربع ركائز هي «الأمن المشترك» و«الرخاء المشترك» و«الهجرة» و«الثقافة والمجتمع المدني» بمشاركة العديد من رواد الأعمال والمال العالميين والأكاديميين وممثلي مراكز الفكر والمؤسسات الدولية وباحثين وخبراء من 55 بلدا.