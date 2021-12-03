عواصم ـ وكالات: أبدى ديبلوماسيون كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا شعورهم «بالإحباط والقلق» إزاء التعديلات التي تقترح طهران إدخالها على النص الذي تم الاتفاق عليه في الجولات الست السابقة التي عقدت بين ابريل ويونيو 2021 بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني المبرم عام 2015.



وقال المسؤولون الاوروبيون في بيان عقب الجلسة الختامية للجولة السابعة من محادثات ڤيينا الجمعة إن إيران «تطالب بتغييرات كبيرة» يتعارض بعضها مع اتفاق 2015.



وأضافوا أنه «من غير الواضح كيف يمكن سد الفجوات الجديدة في إطار زمني واقعي بناء على المسودات الإيرانية».



وقال الديبلوماسيون إن «طهران تتراجع عن كل التسويات التي تم التوصل إليها بصعوبة» خلال المفاوضات السابقة.



وأشاروا إلى أن المحادثات ستستأنف «الأسبوع المقبل لمعرفة ما اذا كانت هذه الخلافات يمكن التغلب عليها أم لا».



ورغم هذه التصريحات القاسية، قال الديبلوماسيون الأوروبيون إنهم «منخرطون بشكل كامل في البحث عن حل ديبلوماسي»، مشددين على أن «الوقت ينفد».



وجاء هذا الاجتماع الختامي بين إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين في إطار ما تعرف باللجنة المشتركة التي سبقت لها رعاية جولات من المحادثات.



وقال مسؤول إيراني مطلع على المحادثات التي استؤنفت مؤخرا بعد خمسة أشهر على توقفها لرويترز «الأوروبيون يريدون العودة إلى عواصم بلادهم للتشاور... نحن مستعدون للبقاء في ڤيينا لإجراء المزيد من المحادثات».



ومنذ عام 2019، انتهكت إيران العديد من قيود الاتفاق الذي كان يهدف إلى إطالة أمد الفترة التي تحتاج اليها لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية. وتقول إيران إنها تسعى لتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية فقط.



وتبنت إيران موقفا متصلبا من خلال المطالبة برفع جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2017، بما في ذلك تلك التي لا علاقة لها ببرنامجها النووي.